Ни компенсации, ни извинений. МВД невозможно привлечь за незаконный арест граждан

В Беларуси стало обыденностью: гражданина ни за что, ни про что бросают на сутки, даже суды признают безосновательность задержания человека. Однако пострадавшие не имеют никаких шансов привлечь виновных к ответственности. Потому что в процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях существует пробел, который государство не спешит устранять.





Невиновен: административное дело прекратить





20 января 2016 года Александр Хамратов был задержан в суде Могилевского района сотрудниками милиции, доставлен в ИВС, где отсидел два дня. Освободили активиста 21 января.





22 января суд Ленинского района Могилева прекратил административное дело в отношении Александра Хамратова из-за отсутствия в его действиях состава правонарушения.





Жителя Орши Владимира Сальникова задержали 4 мая 2018 года в 10.20 часов на улице Молокова сотрудники милиции В.Кизь и В.Карнилович. Милиционеры доставили задержанного в ИВС Оршанского района, где продержали с 9 вечера 4 мая до 10.30 7 мая.





11 мая 2018 года Владимира Сальникова оштрафовали за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест) на 73.50 рублей.





Житель Орши убежден, что незаконный арест подлежит компенсации за счет казны Беларуси.









Недомогание похоже на опьянение?





- Существует понятие «произвольное задержание» - задержание безо всякого законного основания. В первом случае поведение Александра Хамратова просто не понравилось судье С.Левченко. Хамратов и его знакомые несколько раз заходили в кабинет судьи и спрашивали: будет ли судебное заседание и когда начнется.





Именно после этого Александр Хамратов с товарищами оказались в ИВС, - объясняет правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. - А Владимиру Сальникову, которому уже около 70 лет, на улице просто стало плохо – милиционеры приняли недомогание за опьянение.





Хотя сами же милиционеры вызвали пожилому оршанцу скорую помощь и фельдшер констатировала, что ему стало плохо с сердцем: ему нужно просто отсидеться и ехать домой. Однако домой Сальников не попал, а попал в ИВС на трое суток.





«Пострадавшие не дождались даже извинений»





Артем Русак и Елена Черняк, в удовлетворении обоих исков отказано. - Описанные случаи – типичные для Беларуси. В подобные ситуации попадают не только политические активисты, но и обычные граждане. Оба случая были обжалованы в суде Московского района Минска . Иски о компенсации морального вреда рассматривали судья, в удовлетворении обоих исков отказано.





Мотивировочные части к решениям суда написаны словно под копирку: оба ссылаются на процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (на статью 13-1.4 «Устранение последствий морального вреда»).





В случае прекращения дела об административном правонарушении… приносятся официальные извинения за причиненный вред. То есть, какой бы беспредел милиционеры ни творили, привлечь их к гражданско-правовой ответственности (например, получить денежную компенсацию) практически невозможно.





К слову, ни Хамратову, ни Сальникову официальные извинения не принесены.









«Милиционер должен отвечать за свои действия»





Пока эта норма действует, милиционеры спокойно могут нарушать права граждан. Даже если человек неделю без оснований отсидел в ИВС, милиционер может «загладить вину» простым извинением. Однако данная норма нарушает статью 25 Конституции, согласно которой «государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности.





Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом».





- Административное законодательство никак не обеспечивает выполнение Конституции: милиционеры по своему усмотрению с одобрения руководства, поощряемые судьями, безосновательно лишают граждан Беларуси свободы. И не несут за это вообще никакой ответственности, - отмечает Юрий Беляков. – Ситуацию нужно в корне менять.





Милиционер должен отвечать за свои действия – рублем, должностью, свободой, в конце концов. И это вполне может сделать судья обратившись в Верховный или Конституционный суд. Но это не сделано. Отказать проще, чем вынести справедливое решение, основанное на конституционном праве человека на свободу.