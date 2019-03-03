ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ни компенсации, ни извинений. МВД невозможно привлечь за незаконный арест граждан

04.03.2019 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Милиционеры по своему усмотрению, с одобрения руководства, поощряемые судьями, безосновательно лишают белорусов свободы и не несут за это никакой ответственности.

Ни компенсации, ни извинений. МВД невозможно привлечь за незаконный арест граждан
В Беларуси стало обыденностью: гражданина ни за что, ни про что бросают на сутки, даже суды признают безосновательность задержания человека. Однако пострадавшие не имеют никаких шансов привлечь виновных к ответственности. Потому что в процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях существует пробел, который государство не спешит устранять.

Невиновен: административное дело прекратить

20 января 2016 года Александр Хамратов был задержан в суде Могилевского района сотрудниками милиции, доставлен в ИВС, где отсидел два дня. Освободили активиста 21 января. 

22 января суд Ленинского района Могилева прекратил административное дело в отношении Александра Хамратова из-за отсутствия в его действиях состава правонарушения. 

Жителя Орши Владимира Сальникова задержали 4 мая 2018 года в 10.20 часов на улице Молокова сотрудники  милиции В.Кизь и В.Карнилович. Милиционеры доставили задержанного в ИВС Оршанского района, где продержали с 9 вечера 4 мая до 10.30 7 мая.

11 мая 2018 года Владимира Сальникова оштрафовали за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест) на 73.50 рублей.

Житель Орши убежден, что незаконный арест подлежит компенсации за счет казны Беларуси.


Недомогание похоже на опьянение?

- Существует понятие «произвольное задержание» - задержание безо всякого законного основания. В первом случае поведение Александра Хамратова просто не понравилось судье С.Левченко. Хамратов и его знакомые несколько раз заходили в кабинет судьи и спрашивали: будет ли судебное заседание и когда начнется.

 Именно после этого Александр Хамратов с товарищами оказались в ИВС, - объясняет правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. - А Владимиру Сальникову, которому уже около 70 лет, на улице просто стало плохо – милиционеры приняли недомогание за опьянение. 

Хотя сами же милиционеры вызвали пожилому оршанцу скорую помощь и фельдшер констатировала, что ему стало плохо с сердцем: ему нужно просто отсидеться и ехать домой. Однако домой Сальников не попал, а попал в ИВС на трое суток. 

«Пострадавшие не дождались даже извинений»

- Описанные случаи – типичные для Беларуси. В подобные ситуации попадают не только политические активисты, но и обычные граждане. Оба случая были обжалованы в суде Московского района Минска. Иски о компенсации морального вреда рассматривали судья Артем Русак и Елена Черняк, в удовлетворении обоих исков отказано. 

Мотивировочные части к решениям суда написаны словно под копирку: оба ссылаются на процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (на статью 13-1.4 «Устранение последствий морального вреда»). 

В случае прекращения дела об административном правонарушении… приносятся официальные извинения за причиненный вред. То есть, какой бы беспредел милиционеры ни творили, привлечь их к гражданско-правовой ответственности (например, получить денежную компенсацию) практически невозможно. 

К слову, ни Хамратову, ни Сальникову официальные извинения не принесены.


«Милиционер должен отвечать за свои действия»

Пока эта норма действует, милиционеры спокойно могут нарушать права граждан. Даже если человек неделю без оснований отсидел в ИВС, милиционер может «загладить вину» простым извинением. Однако данная норма нарушает статью 25 Конституции, согласно которой «государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. 

Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом». 

- Административное законодательство никак не обеспечивает выполнение Конституции: милиционеры по своему усмотрению с одобрения руководства, поощряемые судьями, безосновательно лишают граждан Беларуси свободы. И не несут за это вообще никакой ответственности, - отмечает Юрий Беляков. – Ситуацию нужно в корне менять. 

Милиционер должен отвечать за свои действия – рублем, должностью, свободой, в конце концов. И это вполне может сделать судья обратившись в Верховный или Конституционный суд. Но это не сделано. Отказать проще, чем вынести справедливое решение, основанное на конституционном праве человека на свободу.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиционеры по своему усмотрению, с одобрения руководства, поощряемые судьями, безосновательно лишают белорусов свободы и не несут за это никакой...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕБРР и Минтранс Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика