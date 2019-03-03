Белорусы завоевали второе «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске

В российском Красноярске продолжается Универсиада-2019. Копилка сборной Беларуси пополнилась второй наградой.

Успешными для белорусов стали соревнования в лыжной акробатике фристайла в смешанном разряде. В суперфинале Александра Романовская и Артем Башлаков получили от судей 182.42 балла и выиграли золотые медали. Наши спортсмены опередили две российские пары – Любовь Никитину и Станислава Никитина (181.27), а также Кристину Спиридонову и Максима Бурова (170.04).

Таким образом, на счету сборной Беларуси уже две золотые награды Универсиады-2019 в Красноярске. Ранее Александра Романовская победила и в личном первенстве.

Зимняя Универсиада-2019 продлится до 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Наши спортсмены представлены в четырех из них – фристайле, биатлоне, лыжных гонках и спортивном ориентировании на лыжах.