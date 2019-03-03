ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы завоевали второе «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске

04.03.2019 18:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Белорусы завоевали второе «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске
БЕЛТА

В российском Красноярске продолжается Универсиада-2019. Копилка сборной Беларуси пополнилась второй наградой.

Белорусы завоевали второе «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске Александра Романовская принесла Беларуси первое «золото» Универсиады-2019

Успешными для белорусов стали соревнования в лыжной акробатике фристайла в смешанном разряде. В суперфинале Александра Романовская и Артем Башлаков получили от судей 182.42 балла и выиграли золотые медали. Наши спортсмены опередили две российские пары – Любовь Никитину и Станислава Никитина (181.27), а также Кристину Спиридонову и Максима Бурова (170.04).

Таким образом, на счету сборной Беларуси уже две золотые награды Универсиады-2019 в Красноярске. Ранее Александра Романовская победила и в личном первенстве.

Зимняя Универсиада-2019 продлится до 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Наши спортсмены представлены в четырех из них – фристайле, биатлоне, лыжных гонках и спортивном ориентировании на лыжах.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские фристайлисты Александра Романовская и Артем Башлаков стали лучшими в миксте в лыжной акробатике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Городской “Маяк”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика