Погода на неделе: до +15 и мокрый снег с дождем

Порывистый ветер, мокрый снег с дождем, гололедица и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 5 марта, во многих районах пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Утром и днем на большей части территории страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 4-10 градусов тепла.

В среду, 6 марта, ночью и утром на большей части территории страны, днем местами по югу пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью во многих районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3, по северу - до минус 6. Днем будет от минус 2 до плюс 5, в юго-западных районах страны - плюс 6-8.

В четверг, 7 марта, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем местами, в основном по северу страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем в отдельных районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7, днем - 3-10 градусов тепла. По юго-западу страны ночью будет 1-2 градуса выше нуля, днем - плюс 11-15.

В пятницу, 8 марта, местами по стране пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по югу - плюс 8-9. Днем будет 6-13 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 15.



