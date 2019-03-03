ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По следам «Большого разговора». Основателя «Реви Тара» приняли в Администрации президента

04.03.2019 19:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня соучредителя компании «Реви Тар Инвест» Сергея Тарасюка пригласили в Администрацию президента по итогам пятничного «Большого разговора» с Александром Лукашенко. На нем, напомним, экономист Ярослав Романчук рассказал о проблемах «Реви Тара» как в Ратомке, так и в Минске. Как прошла встреча с Кочановой и Снопковым — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На «Большом разговоре» с президентом Романчук рассказал, о нескольких проблемах «Реви Тар Инвест». В частности, об угрозе сноса пристроек возле метро «Каменная Горка» и «Восток», о фактическом сносе строящегося здания в Малиновке и о предполагаемом лишении предпринимателя теннисных кортов в Ратомке.

— Получается абсурдная вещь для предпринимателя средней руки: вот его корты, вот дети, вот инфраструктура. Он готов академию тенниса построить на свои деньги, а чиновники мешают, — сказал тогда экономист.

Лукашенко даже не поверил, что это возможно в Беларуси и поучил разобраться в ситуации до 8 марта. А уже сегодня Тарасюка и Романчука пригласили в Администрацию президента на встречу, которая длилась четыре часа.

Сергей рассказывает, что сначала они несколько часов общались с замначальника управления экономики администрации, а потом у них состоялась полуторачасовая встреча в главой АП Натальей Кочановой и заместителем главы АП Николаем Снопковым.

— Глава администрации была очень возмущена сложившейся ситуацией и она сказала, что сейчас они будут проверять всю информацию. Обещала в ближайшее время разобраться, — говорит бизнесмен.

Сейчас Сергей Тарасюк будет досылать в Администрацию президента документы, после изучения которых будет подготовлен доклад Александру Лукашенко.

История в Ратомке

Соучредитель «Реви Тара» Сергей Тарасюк в 2013 году купил дом с участком в Ратомке. Потом, по его словам, он законно объединил этот участок с несколькими соседними и открыл там агроусадьбу. Далее он решил сделать там еще и теннисные корты. Ждановичский сельсовет разрешил ему организовать их на земле с целевым назначением «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ).

Агроусадьба с кортами работала уже несколько лет, после чего началась прокурорская проверка. По словам Сергея, она делала упор на нецелевое использование земельного участка. Бизнесмен с этим не соглашался, ссылаясь на указ президента, который позволяет использовать земли ЛПХ для организации спортивных площадок. Но суды он проиграл.

А потом к вопросу подключились местные власти. Как выяснилось, в 2013 году они зарегистрировали на него первый земельный участок (который потом объединился с соседними) в момент, когда он еще не прописался в доме, а был прописан в минской квартире. Но по закону это можно было делать только после регистрации в доме в Ратомке. Поэтому в 2017-м власть решила, что первый участок предоставлен Сергею незаконно, и через суд ему аннулировали регистрацию на него, а значит — и на все остальные.

— Так, а моя в чем вина? Я подал заявление, где было написано, что я прописан в Минске. Они же приняли документы и зарегистрировали, я-то откуда мог знать? — недоумевает бизнесмен.

В итоге ситуация подвисла в воздухе и получается, что агроусадьба и корты находятся на земле, которая предпринимателю не принадлежит. Сергей не понимает, почему за ошибку госоргана должен отвечать он, а не сотрудник госоргана, который не увидел нарушения.

Истории в Минске

Объекты «Реви Тара» работают в Минске на «Востоке» с 2005 года, на «Каменной Горке» — с 2014-го и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».

Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал решение абсурдным и попытался оспорить его в суде, но проиграл.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

А в 2018 году Мингорисполком принял решение, согласно которому здания на «Каменной Горке» и «Востоке» признаются самостроями и подлежат сносу за счет застройщика. Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня.

Потом Генпрокуратура опротестовала решения о сносе, но не решения о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов. В итоге Мингорисполком в конце 2018 года решил добиваться признания объектов самовольными постройками и предпринимать попытку отмены госрегистрации в суде.

Еще один объект «Реви Тара» для размещения кафе и магазинов строился в Малиновке, на улице Громова. Для его строительства было принято решение объединить два расположенных рядом земельных участка в один. «Реви Тар» получил разрешение на строительство. А пока тянулись все административные процедуры, законодательство изменилось, и объединять участки стало невозможным. В итоге Мингорисполком посчитал использование земельного участка нецелевым и выдал предписание на снос объекта, который был готов на 50%. В конце 2018 года «Реви Тар» его снес.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Замерзшего в Орегоне от смерти спас томатный соус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика