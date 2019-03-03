По следам «Большого разговора». Основателя «Реви Тара» приняли в Администрации президента

Сегодня соучредителя компании «Реви Тар Инвест» Сергея Тарасюка пригласили в Администрацию президента по итогам пятничного «Большого разговора» с Александром Лукашенко. На нем, напомним, экономист Ярослав Романчук рассказал о проблемах «Реви Тара» как в Ратомке, так и в Минске. Как прошла встреча с Кочановой и Снопковым — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На «Большом разговоре» с президентом Романчук рассказал, о нескольких проблемах «Реви Тар Инвест». В частности, об угрозе сноса пристроек возле метро «Каменная Горка» и «Восток», о фактическом сносе строящегося здания в Малиновке и о предполагаемом лишении предпринимателя теннисных кортов в Ратомке.

— Получается абсурдная вещь для предпринимателя средней руки: вот его корты, вот дети, вот инфраструктура. Он готов академию тенниса построить на свои деньги, а чиновники мешают, — сказал тогда экономист.

Лукашенко даже не поверил, что это возможно в Беларуси и поучил разобраться в ситуации до 8 марта. А уже сегодня Тарасюка и Романчука пригласили в Администрацию президента на встречу, которая длилась четыре часа.

Сергей рассказывает, что сначала они несколько часов общались с замначальника управления экономики администрации, а потом у них состоялась полуторачасовая встреча в главой АП Натальей Кочановой и заместителем главы АП Николаем Снопковым.

— Глава администрации была очень возмущена сложившейся ситуацией и она сказала, что сейчас они будут проверять всю информацию. Обещала в ближайшее время разобраться, — говорит бизнесмен.

Сейчас Сергей Тарасюк будет досылать в Администрацию президента документы, после изучения которых будет подготовлен доклад Александру Лукашенко.

История в Ратомке

Соучредитель «Реви Тара» Сергей Тарасюк в 2013 году купил дом с участком в Ратомке. Потом, по его словам, он законно объединил этот участок с несколькими соседними и открыл там агроусадьбу. Далее он решил сделать там еще и теннисные корты. Ждановичский сельсовет разрешил ему организовать их на земле с целевым назначением «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ).

Агроусадьба с кортами работала уже несколько лет, после чего началась прокурорская проверка. По словам Сергея, она делала упор на нецелевое использование земельного участка. Бизнесмен с этим не соглашался, ссылаясь на указ президента, который позволяет использовать земли ЛПХ для организации спортивных площадок. Но суды он проиграл.

А потом к вопросу подключились местные власти. Как выяснилось, в 2013 году они зарегистрировали на него первый земельный участок (который потом объединился с соседними) в момент, когда он еще не прописался в доме, а был прописан в минской квартире. Но по закону это можно было делать только после регистрации в доме в Ратомке. Поэтому в 2017-м власть решила, что первый участок предоставлен Сергею незаконно, и через суд ему аннулировали регистрацию на него, а значит — и на все остальные.

— Так, а моя в чем вина? Я подал заявление, где было написано, что я прописан в Минске. Они же приняли документы и зарегистрировали, я-то откуда мог знать? — недоумевает бизнесмен.

В итоге ситуация подвисла в воздухе и получается, что агроусадьба и корты находятся на земле, которая предпринимателю не принадлежит. Сергей не понимает, почему за ошибку госоргана должен отвечать он, а не сотрудник госоргана, который не увидел нарушения.

Истории в Минске

Объекты «Реви Тара» работают в Минске на «Востоке» с 2005 года, на «Каменной Горке» — с 2014-го и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».

Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал решение абсурдным и попытался оспорить его в суде, но проиграл.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

А в 2018 году Мингорисполком принял решение, согласно которому здания на «Каменной Горке» и «Востоке» признаются самостроями и подлежат сносу за счет застройщика. Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня.

Потом Генпрокуратура опротестовала решения о сносе, но не решения о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов. В итоге Мингорисполком в конце 2018 года решил добиваться признания объектов самовольными постройками и предпринимать попытку отмены госрегистрации в суде.

Еще один объект «Реви Тара» для размещения кафе и магазинов строился в Малиновке, на улице Громова. Для его строительства было принято решение объединить два расположенных рядом земельных участка в один. «Реви Тар» получил разрешение на строительство. А пока тянулись все административные процедуры, законодательство изменилось, и объединять участки стало невозможным. В итоге Мингорисполком посчитал использование земельного участка нецелевым и выдал предписание на снос объекта, который был готов на 50%. В конце 2018 года «Реви Тар» его снес.