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В Витебске 59-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве сожительницы

04.03.2019 19:23 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске 59-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве сожительницы
Фото из открытых источников

Как стало известно, днем 2 марта между 59-летним мужчиной и его 51-летней сожительницей в их доме в Витебске возник серьезный конфликт, который перешел в драку. Мужчина нанес женщине множество ударов.

В Витебске 59-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве сожительницы В Мстиславле пенсионер приревновал свою 82-летнюю жену и забил ее палкой

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в результате женщина получила серьезные телесные повреждения. Спасти ее не удалось, она скончалась на месте происшествия.

По факту убийства в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь. В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Сообщается, что подозреваемый ранее судим не был. Расследование продолжается.

 
Теги: Витебск
 
 
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