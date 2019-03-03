В Витебске 59-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве сожительницы

Как стало известно, днем 2 марта между 59-летним мужчиной и его 51-летней сожительницей в их доме в Витебске возник серьезный конфликт, который перешел в драку. Мужчина нанес женщине множество ударов.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в результате женщина получила серьезные телесные повреждения. Спасти ее не удалось, она скончалась на месте происшествия.

По факту убийства в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь. В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Сообщается, что подозреваемый ранее судим не был. Расследование продолжается.