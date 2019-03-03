В Минской области определят лучшее самое благоустроенное и озелененное учреждение образования

Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования проходит в Минской области, говорится в сообщении на сайте Миноблисполкома.

"Третий год в центральном регионе проходит областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования", - говорится в сообщении.

В Год малой родины творческие коллективы поборются в следующих номинациях: "Открытие года: новый дизайн", "Моя школа – моя малая родина" и "Территория безопасности". Районный этап уже стартовал и закончится только 1 августа.