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В Минской области определят лучшее самое благоустроенное и озелененное учреждение образования
Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования проходит в Минской области, говорится в
"Третий год в центральном регионе проходит областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования", - говорится в сообщении.
В Год малой родины творческие коллективы поборются в следующих номинациях: "Открытие года: новый дизайн", "Моя школа – моя малая родина" и "Территория безопасности". Районный этап уже стартовал и закончится только 1 августа.
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Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования проходит в Минской области, говорится в сообщении на сайте...
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