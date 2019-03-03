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Беларусь и Румыния обсудили совместные мероприятия по линии Беларусь – ЕС

04.03.2019 19:24 — Разное | Интерфакс  
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Дипломаты Беларуси и Румынии обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-европейского диалога, совместные мероприятия по линии Беларусь—ЕС, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"4 марта 2019 г. заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко встретился с послом Румынии в Беларуси Виорелом Мошану. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-европейского диалога, совместные мероприятия по линии Беларусь-ЕС, в том числе с учетом председательства Румынии в Совете Европейского союза в первой половине 2019 года", - говорится в сообщении.

 
 
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Дипломаты Беларуси и Румынии обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-европейского диалога, совместные мероприятия по линии...
 
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