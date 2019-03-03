ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАГАТЭ продолжает сбор данных о зданиях вблизи Пхеньяна, в которых по версии США, обогащается уран

04.03.2019 18:50 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

МАГАТЭ продолжает собирать и анализировать информацию об объектах, расположенных близ Пхеньяна, заявил в понедельник генеральный директор агентства Юкия Амано.

"Мы проанализировали всю информацию, включая снимки, сделанные со спутников и информацию из открытых источников о нескольких объектах в окрестностях Пхеньяна", - сказал Ю.Амано в понедельник журналистам.

По его словам, "размер главного здания и характеристики прилегающей инфраструктуры, а также сроки строительства зданий не противоречат программе по обогащению урана, заявленной КНДР".

"Мы продолжаем собирать и анализировать информацию", -сказал он.

Накануне британская газета The Sunday Times сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын отказался выполнить требование Вашингтона о закрытии секретного завода по обогащению урана "Кансон", расположенном в Чхоллима - предместье Пхеньяна, что стало причиной неожиданно быстрого завершения американо-северокорейского саммита в Ханое.

Данные о предприятии предоставила американская разведка на основе анализа спутниковых фотоснимков, утверждает издание, ссылаясь на сведения бывшего северокорейского дипломата в Лондоне, бежавшего в Южную Корею.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАГАТЭ продолжает собирать и анализировать информацию об объектах, расположенных близ Пхеньяна, заявил в понедельник генеральный директор агентства Юкия Амано....
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Алексиевич возобновляет «Интеллектуальный клуб». Его гостями (наконец) будут и белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика