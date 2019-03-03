МАГАТЭ продолжает сбор данных о зданиях вблизи Пхеньяна, в которых по версии США, обогащается уран

МАГАТЭ продолжает собирать и анализировать информацию об объектах, расположенных близ Пхеньяна, заявил в понедельник генеральный директор агентства Юкия Амано.

"Мы проанализировали всю информацию, включая снимки, сделанные со спутников и информацию из открытых источников о нескольких объектах в окрестностях Пхеньяна", - сказал Ю.Амано в понедельник журналистам.

По его словам, "размер главного здания и характеристики прилегающей инфраструктуры, а также сроки строительства зданий не противоречат программе по обогащению урана, заявленной КНДР".

"Мы продолжаем собирать и анализировать информацию", -сказал он.

Накануне британская газета The Sunday Times сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын отказался выполнить требование Вашингтона о закрытии секретного завода по обогащению урана "Кансон", расположенном в Чхоллима - предместье Пхеньяна, что стало причиной неожиданно быстрого завершения американо-северокорейского саммита в Ханое.

Данные о предприятии предоставила американская разведка на основе анализа спутниковых фотоснимков, утверждает издание, ссылаясь на сведения бывшего северокорейского дипломата в Лондоне, бежавшего в Южную Корею.