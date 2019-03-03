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В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть

04.03.2019 18:28 — Разное | Интерфакс  
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Шанс сохранить российско-американский договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще есть, мяч на стороне Вашингтона, заявил "Интерфаксу" в понедельник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Шанс остается всегда, но мы не будем стучаться в закрытые двери. Сейчас мяч на стороне США", - сказал А.Красов.

"Первыми о приостановлении участия в ДРСМД заявили США. Если США вернутся к соблюдению этого договора, мы будем готовы сесть за стол переговоров вновь. Но в одностороннем порядке Россия соблюдать ДРСМД не будет", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия в ДРСМД.

Как говорится в документе, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года".

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Президент РФ 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

 
 
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Шанс сохранить российско-американский договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще есть, мяч на стороне Вашингтона, заявил "Интерфаксу" в понедельник...
 
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