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Проходит отбор желающих отправиться в бесплатное кругосветное путешествие
Крупнейшее туристическое онлайн-агентство TourRadar отбирает двух кандидатов, которых отправит в бесплатное кругосветное путешествие по пяти странам на пяти континентах. Компания полностью покроет им стоимость авиабилетов, расходы на проживание и питание, оплатит дополнительные расходы.
Эксперты выберут двух совершенно незнакомых друг с другом людей. К тому же те до последней минуты не будут знать маршрута путешествия, которое займет 50 дней.
Участников тура будет сопровождать профессиональная съемочная группа, кадры, которые она отснимет, подробно расскажут о кругосветке.
Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 24 марта загрузить
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Крупнейшее туристическое онлайн-агентство TourRadar отбирает двух кандидатов, которых отправит в бесплатное кругосветное путешествие по пяти странам на пяти...
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