Проходит отбор желающих отправиться в бесплатное кругосветное путешествие

Крупнейшее туристическое онлайн-агентство TourRadar отбирает двух кандидатов, которых отправит в бесплатное кругосветное путешествие по пяти странам на пяти континентах. Компания полностью покроет им стоимость авиабилетов, расходы на проживание и питание, оплатит дополнительные расходы.

Эксперты выберут двух совершенно незнакомых друг с другом людей. К тому же те до последней минуты не будут знать маршрута путешествия, которое займет 50 дней.

Участников тура будет сопровождать профессиональная съемочная группа, кадры, которые она отснимет, подробно расскажут о кругосветке.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 24 марта загрузить на сайт агентства двухминутное видео с рассказом о том, почему именно вас следует выбрать для путешествия. В апреле организаторы назовут победителей, а в уже мае они отправятся в тур.