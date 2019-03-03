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В Гомеле прошёл открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню белорусской милиции и столетию УВД Гомельского облисполкома

04.03.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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В Гомеле прошёл XIII открытый турнир по мини-футболу правоохранительных органов города Гомеля и области. В текущем году он был посвящен Дню белорусской милиции и 100-летию со дня образования УВД Гомельского облисполкома. Изменился и его статус – он стал республиканским. Свою команду на участие в нём заявила Академия МВД из г.Минска. Сформирована она была из числа преподавательского состава. 

Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев на торжественном открытии спортивного состязания отметил, что турнир «позволяет представителям правоохранительных органов не только лучше узнать друг друга, но и привнести соревновательный дух в повседневную деятельность, а также способствует слаженному сотрудничеству. И несмотря на несчастливое число турнира, 13-е, он проводится в 102 годовщину со дня образования белорусской милиции А цифра «102» - это номер, по которому граждане звонят о помощи. И они могут быть уверены, что все возможное для такой помощи они от белорусских правоохранителей получат своевременно и максимально оперативно».

В Гомеле прошёл открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню белорусской милиции и столетию УВД Гомельского облисполкома
Соревновательный дух в этот завершающий турнира витал повсюду, порою принимая несколько гипертрофированные формы. Соперники не стеснялись ни в игровом напоре, ни в крепости выражений. Масла в огонь борьбы подливали и болельщики, наперебой советовавшие своим командам куда бить, как и куда бежать, кому пасовать. За годы существования турнира он приобрел славу бескомпромиссного и зрелищного. Потому и принимают в нем участие практически все силовые ведомства. Скажем больше, он не раз преподносил сюрпризы. Прошлогодние лидеры чемпионата могли быть «биты» априори более слабой футбольной командой игроков. Этот год прошел практически без сюрпризов. Лидеры многих лет смогли доказать свое превосходство на поле. Хотя выход в финал команды Академии МВД для многих стал неожиданным.

Из своих подгрупп смогли пробиться в полуфиналы команды ОВД администрации Советского райисполкома г.Гомеля, Управления следственного комитета по Гомельской области, войсковой части № 5525 внутренних войск и Академии МВД.

Именно они и вступили в борьбу за переходящий кубок. В полуфиналах команда УСК одолела футбольную дружину СОВД со счетом 4 : 1, обеспечив себе выход в финал. А вот команды Академии и в/ч 5525 закончили игру со счетом 1 : 1. И лишь пенальти решило исход этой встречи, дав шанс бороться за первое место футболистам милицейской альма-матер.

Во встрече за третье место футболисты СОВД первыми смогли забить мяч в ворота соперников и попытались удержать преимущество. Но ближе к концу второго периода спортсмены из внутренних войск провели удачную атаку и счет сравняли. Они же впоследствии точнее били пенальти, загоняя мяч в ворота. В этот раз удача вкупе с мастерством была на их стороне. У команды в/ч 5525 - заслуженное третье место. 

Финальная встреча прошла в хороших контратаках обеих команд. Но явное преимущество всё же было у следователей. Они чаще владели мячом, больше били по воротам «академиков», что в итоге и решило исход матча 2 : 0, в пользу УСК.

Начальник УВД облисполкома, председатель Гомельской областной организационной структуры БФСО «Динамо» Александр Васильев вместе с гостями провели церемонию награждения. Командам были вручены кубки и соответствующие дипломы. А команда УСК была награждена и переходящим кубком. Помимо основных призов, организаторы предусмотрели многочисленные утешительные. Лучшим защитником был признан Юрий Грищенко (УСК), бомбардиром – Павел Лычковский (УСК), лучшим игроком – Андрей Крессов (Академия МВД), самым полезным игроком – Юрий Лабиков, самый красивый гол забил Андрей Баранец (начальник СОВД), а самый быстрый – Дмитрий Грищенко (ЖОВД). Специальный приз был вручён команде Академии МВД.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле прошёл XIII открытый турнир по мини-футболу правоохранительных органов города Гомеля и области. В текущем году он был посвящен Дню белорусской милиции и...
 
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