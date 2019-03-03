ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси завершилась комплексная проверка Вооруженных сил

04.03.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Вооруженных силах Беларуси завершилась комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению, сообщается на сайте Минобороны.

"Итогом проверки стало проведение штабных тренировок, учений различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой. Все проверяемые соединения и воинские части возвратились в пункты постоянной дислокации и приступили к постановке техники на хранение",  - отметили в министерстве.

По информации ведомства, всего в ходе проверки призывалось более 1,3 тыс. военнослужащих запаса. "Все поставленные перед войсками задачи были выполнены", – добавили там.

Вместе с тем, в Минобороны отметили, что на сегодня еще рано говорить об итогах проверки. "Идет сбор и обобщение данных, результатов стрельб и практического выполнения мероприятий. Оценивается уровень подготовки подразделений и штабов, изучается системность недостатков, которые были выявлены в ходе проверки, и причины их появления", - пояснили в министерстве.

Как сообщалось, комплексная проверка боеготовности ВС Беларуси началась 29 января.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вооруженных силах Беларуси завершилась комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В проигрыше все. Главные выводы после серии «Динамо» против сборной экстралиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика