В Беларуси завершилась комплексная проверка Вооруженных сил

В Вооруженных силах Беларуси завершилась комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению, сообщается на сайте Минобороны.

"Итогом проверки стало проведение штабных тренировок, учений различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой. Все проверяемые соединения и воинские части возвратились в пункты постоянной дислокации и приступили к постановке техники на хранение", - отметили в министерстве.

По информации ведомства, всего в ходе проверки призывалось более 1,3 тыс. военнослужащих запаса. "Все поставленные перед войсками задачи были выполнены", – добавили там.

Вместе с тем, в Минобороны отметили, что на сегодня еще рано говорить об итогах проверки. "Идет сбор и обобщение данных, результатов стрельб и практического выполнения мероприятий. Оценивается уровень подготовки подразделений и штабов, изучается системность недостатков, которые были выявлены в ходе проверки, и причины их появления", - пояснили в министерстве.

Как сообщалось, комплексная проверка боеготовности ВС Беларуси началась 29 января.