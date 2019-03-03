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В ЕС близки к официальному продлению индивидуальных санкций ЕС против РФ – источник

04.03.2019 17:51 — Разное | Интерфакс  
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Подготовка к утверждению продления индивидуальных санкций Евросоюза в отношении России в связи с украинской ситуацией, а также дополнительных мер по "керченскому инциденту" практически завершена, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

"Мы ожидаем окончательное решение Совета ЕС в самое ближайшее время. Однако дату я вам назвать пока не могу. Исходим из того, что срок действия списка индивидуальных ограничительных мер истекает 15 марта", - объяснил собеседник агентства.

Речь идет о замораживании финансовых авуаров и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Эти меры были введены в марте 2014 года. Они продлеваются каждые полгода.

Последний раз индивидуальные санкции продлевались решением Совета ЕС от 13 сентября 2018 года.

Как ожидается, на этот раз индивидуальные санкции будут распространены также на ряд лиц, которых в ЕС считают причастными к "керченскому инциденту", приведшему к аресту украинских военных судов и их экипажей.

 
 
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Подготовка к утверждению продления индивидуальных санкций Евросоюза в отношении России в связи с украинской ситуацией, а также дополнительных мер по "керченскому...
 
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