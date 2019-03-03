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ЕЭК начала расследование импорта сварных труб из нержавеющей стали

04.03.2019 17:48 — Разное | Интерфакс  
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 4 марта начала антидемпинговое расследование в отношении импорта сварных труб из нержавеющей стали по заявлению российских производителей, говорится в сообщении ЕЭК.

Заявление о начале расследования в связи с возросшим объемом импорта таких труб на территорию Евразийского экономического союза подали ООО "ТМК-ИНОКС" (СП ТМК и "Роснано"), ООО "Балтинокс" (Калининград) и ООО "Марчегалия ру" (Владимир, принадлежит итальянской группе Marcegaglia).

Предметом расследования являются сварные трубы и трубки поперечного сечения из нержавеющей стали диаметром 6-115 мм и полые сварные профили с максимальным размером 140 на 140 мм толщиной стенки от 0,4 до 6 мм.

Объем импорта таких труб в ЕАЭС с 2015 по 2018 годы в абсолютных показателях вырос более чем на 41%. Это стало результатом перепроизводства стали в мире, а также внедрением антидемпинговых мер в США, ЕС и Турции, что заставило поставщиков переориентировать потоки, в том числе, на рынок ЕАЭС.

Стремясь удержать долю рынка, заводы-заявители пошли на сокращение цен на свою продукцию. Так, за 9 месяцев 2018 года они снизили цены на 1,7%, несмотря на рост себестоимости в 2,4%. В результате их прибыль от продаж таких труб на территории Евразийского союза сократилась в 10,5 раз, рентабельность производства и продаж - на 4%, инвестиции в производство и продажи - более чем на 72%.

По данным заявителей, за 2018 год прирост импорта таких труб в ЕАЭС со стороны основных поставщиков - Италия, Китая и Вьетнама - может увеличиться в 1,5 раза за счет переориентации объемов с рынка США, более чем в 2 раза - с рынка Евросоюза и в 1,3 раза - из Турции. Это может привести к замещению внутреннего товара импортным и оказать дополнительное негативное воздействие на внутренних производителей.

ЕЭК принимает комментарии к расследованию в течение 60 дней.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 4 марта начала антидемпинговое расследование в отношении импорта сварных труб из нержавеющей стали по заявлению...
 
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