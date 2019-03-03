ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк ВЭБа в Беларуси) открыло невозобновляемую кредитную линию на 37,5 млн евро сроком на 8 лет для финансирования инвестиционного проекта ООО "Белкалий-Мигао", сказано в сообщении банка.

ООО "Белкалий-Мигао" создано в октябре 2017 года. Доля ОАО "Беларуськалий" составляет 49%, китайской Migao Corporation - 51%. Первая очередь инвестпроекта предполагает строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4 рудоуправления ОАО "Беларуськалий". Проект по строительству завода реализуется в рамках программы диверсификации производства ОАО "Беларуськалий" и направлен на расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ.

Первая очередь предусматривает выпуск 80 тыс. тонн нитрата калия в год и 62 тыс. тонн гранулированных азотно-калийных удобрений в год. Завершить строительство первой очереди нового завода планируется до конца 2019 года.

Инвестпроект предусматривает, что мощности "Белкалий-Мигао" по производству нитрата калия составят 160 тыс. тонн в год. Плановый срок строительства составляет 33 месяца. В соответствии с бизнес-планом, общий объем инвестиций оценивается в сумме $130 млн.

ОАО "Беларуськалий" (100% акций принадлежит государству) является одним из крупнейших производителей хлоркалия в мире. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания". Общий объем производства калийных удобрений в 2018 году превысил 12 млн тонн.

Migao Corporation производит специальные калийные удобрения для сельскохозяйственного рынка Китая. Компания была основана в 2003 году. В настоящее время выпускает три основных продукта - нитрат калия, сульфат калия и сложные удобрения в девяти рабочих местах в Китае. Мощности компании составляют 670 тыс. тонн удобрений в год.

БелВЭБ является одним из системообразующих банков Беларуси. В уставном капитале 97,52% акций принадлежит российскому ВЭБу, 2,29% - комитету госимущества Минского горисполкома.