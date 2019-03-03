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ЕБРР и Минтранс Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании

04.03.2019 17:37 — Разное | Интерфакс  
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Меморандум о взаимопонимании подписан между министерством транспорта и коммуникаций Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в понедельник, сообщили в пресс-службе Минтранса.

"Меморандум в целом призван обеспечить основу для сотрудничества между ЕБРР и министерством по развитию устойчивой транспортной системы и повышению качества транспортной инфраструктуры в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Предполагается, в частности, дальнейшее развитие сотрудничества по ряду текущих инвестиционных проектов. В пресс-службе уточнили, что речь идет о пилотном проекте государственно-частного партнерства (ГЧП) по реконструкции участка автомобильной дороги М-10 и участка автодороги Р-80 Слобода – Паперня, включая вопросы совершенствования системы управления дорожным хозяйством.

Планируется также развитие портфеля будущих проектов в секторе дорожного строительства, которые будут реализовываться на принципах ГЧП.

Кроме того, предусматривается координация действий по подготовке проектов в сфере ремонта (реконструкции) автомобильных мостов в Беларуси, находящихся на основных транспортных магистралях и реконструкции автодорог М-3 Минск-Витебск и Р-46 Лепель-Полоцк-граница Российской Федерации (Юховичи). Кредитные соглашения по ним планируется подписать в текущем году.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Меморандум о взаимопонимании подписан между министерством транспорта и коммуникаций Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в понедельник,...
 
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