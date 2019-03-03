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16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени, державшийся восемь лет

04.03.2019 19:41 — Разное | Аргументы и факты  
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16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени, державшийся восемь лет
Фото из открытых источников

В Риге завершился открытый чемпионат Латвии по плаванию, в котором приняли участие многие ведущие белорусские спортсмены. Особого внимания заслуживает заплыв на дистанции 100 метров на спине у женщин, где успешно выступила 16-летняя белоруска Анастасия Шкурдай.

16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени, державшийся восемь лет Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую медаль на ЮОИ

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 1.00,62 и установила новый рекорд Беларуси в этой дисциплине. Предыдущее достижение принадлежало многократному призеру Олимпийских игр Александре Герасимене (1.00,68), которое было установлено в 2011 году. Данный результат для Анастасии Шкурдай также стал новым юношеским рекордом страны.

Еще один рекорд Беларуси был установлен в Латвии Алиной Змушко на дистанции 50 метров брассом – 31,25 сек. Предыдущее достижение принадлежало Инне Капишиной (31,29 сек.), которое спортсменка установила в 2009 году.

 
 
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Анастасия Шкурдай установила новый рекорд Беларуси на дистанции 100 метров на спине.
 
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