16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени, державшийся восемь лет

В Риге завершился открытый чемпионат Латвии по плаванию, в котором приняли участие многие ведущие белорусские спортсмены. Особого внимания заслуживает заплыв на дистанции 100 метров на спине у женщин, где успешно выступила 16-летняя белоруска Анастасия Шкурдай.

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 1.00,62 и установила новый рекорд Беларуси в этой дисциплине. Предыдущее достижение принадлежало многократному призеру Олимпийских игр Александре Герасимене (1.00,68), которое было установлено в 2011 году. Данный результат для Анастасии Шкурдай также стал новым юношеским рекордом страны.

Еще один рекорд Беларуси был установлен в Латвии Алиной Змушко на дистанции 50 метров брассом – 31,25 сек. Предыдущее достижение принадлежало Инне Капишиной (31,29 сек.), которое спортсменка установила в 2009 году.