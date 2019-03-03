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В Беларуси расширен перечень пунктов пропуска, где иностранцы могут вернуть Tax Free наличными
Новости Беларуси. В Беларуси расширили перечень пунктов пропуска, где при выезде из страны иностранцы могут вернуть Tax Free наличными деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь такие операции проводятся в Национальном аэропорту «Минск» и во всех 18 пунктах пропуска на границе с Польшей, Латвией, Литвой и Украиной. Раньше возврат происходил только путем безналичного перечисления на банковскую карту.
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Новости Беларуси. В Беларуси расширили перечень пунктов пропуска, где при выезде из страны иностранцы могут вернуть Tax Free наличными деньгами, сообщили в программе...
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