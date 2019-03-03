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Новости экономики за 04.03.2019

04.03.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На что можно обменять именные приватизационные чеки «имущество», и за чей счет сервисы такси страхуют своих водителей и пассажиров? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Срок обращения именных приватизационных чеков «имущество» продлен еще на полтора года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЧЕКОВ «ИМУЩЕСТВО» ПРОДЛЕН ДО КОНЦА 2020 ГОДА

Новости экономики за 04.03.2019

Ранее срок обращения был установлен по 30 июня 2019 года. Но постановлением правительства он продлен до конца 2020-го. Всё это время обладатели чеков могут обменять их на акции предлагаемых к приватизации предприятий. Те, кто этого не сделает, по окончании срока получат денежную выплату, точный размер которой пока не известен.

ЛЕСХОЗЫ ЗАКУПЯТ 650 ЕДИНИЦ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА

Лесохозяйственные организации наращивают темпы технического обновления. В ближайшие два года будет приобретено 650 единиц лесозаготовительной техники. В 2018 году предприятия отрасли уже получили новые машины и оборудование на общую сумму почти 70 миллионов рублей. Это позволило выйти на максимальный объем заготовки древесины собственными силами.

Новости экономики за 04.03.2019

Вместе с тем проведенный мониторинг лесхозов показал, что значительная часть используемой техники все еще нуждается в замене. С этой целью и была разработана программа масштабного обновления.

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ СО СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВНЕДРЯЮТСЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости экономики за 04.03.2019

В Гомельской области активно внедряют системы дистанционного снятия показаний со счетчиков расхода воды и электричества. В первую очередь речь идет о новостройках. Такие дома уже есть практически во всех районах области. Также подобная работа проводится там, где есть разница между показаниями индивидуальных и групповых приборов учета.

Специалисты надеются, что это позволит исключить неучтенные объемы потребления услуг.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На что можно обменять именные приватизационные чеки «имущество», и за чей счет сервисы такси страхуют своих водителей и пассажиров? С деловыми...
 
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