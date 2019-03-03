«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров

Новости Беларуси. Два крупнейших на белорусском рынке сервиса такси – «Яндекс.Такси» и Uber – запустили дополнительные программы страхования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь во время поездки, заказанной через приложение, водитель и каждый находящийся в машине пассажир автоматически получают страховку на случай ДТП.





Максимальная сумма компенсации эквивалентна 10 тысячам евро. При этом в обоих сервисах заверяют, что поездки для пользователей не подорожают. Все платежи компании будут компенсировать за свой счет.