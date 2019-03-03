ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров

04.03.2019 19:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Два крупнейших на белорусском рынке сервиса такси – «Яндекс.Такси» и Uber – запустили дополнительные программы страхования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь во время поездки, заказанной через приложение, водитель и каждый находящийся в машине пассажир автоматически получают страховку на случай ДТП.

«Яндекс.Такси» и Uber начали страховать водителей и пассажиров

Максимальная сумма компенсации эквивалентна 10 тысячам евро. При этом в обоих сервисах заверяют, что поездки для пользователей не подорожают. Все платежи компании будут компенсировать за свой счет.

Больше новостей экономики за 4 марта читайте здесь
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Два крупнейших на белорусском рынке сервиса такси – «Яндекс.Такси» и Uber – запустили дополнительные программы страхования, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика