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Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

04.03.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь высоко ценит уровень взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития. Динамику сотрудничества обсудили 4 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Александр Лукашенко провел встречу с главой этой финансовой структуры. 2018 год стал самым успешным по объему инвестиций в нашу экономику: сумма увеличилась вдвое. Банк профинансировал 21 проект на более чем 360 миллионов евро. Примерно две трети операций пришлось на частный сектор. Анастасия Иванникова о перспективных совместных проектах.

Это своеобразный столичный «долгожитель». Свою работу Минская очистная станция начала больше 50 лет назад. Что и говорить, по техническим меркам комплекс устарел. В итоге задумались о реконструкции.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Специалисты рассказывают подробности: в результате качество очистки сточных вод улучшится. По некоторым показателям – вдвое. Это снизит антропогенную нагрузку на Свислочь и позволит избавиться от неприятного запаха вблизи станции. Срок реализации проекта – около пяти лет. Сейчас ведутся работы по поиску подрядчика.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Кирилл Антонов, заместитель руководителя реализации проекта по реконструкции Минской очистной станции УП «Минскводоканал»:
Сегодня в Минске образуется порядка 700 тонн осадков, которые вывозятся в Минский район и хранятся на иловых прудах. Сегодня расширение иловых прудов невозможно, доставляет это дискомфорт местным жителям. Реконструкция позволит решить проблему с этим многотонажным отходом.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

И ведь такие ноу-хау возможными стали благодаря инвестициям. С нашим коммунальным сектором активно сотрудничает Европейский банк реконструкции и развития. 72 % от общего объема инвестиций ЕБРР в госсектор приходится как раз на сферу водоотведения и водоснабжения.

Вот и в портфеле льготный кредит по реконструкции Минской очистной станции. Кстати, 2018-й в двустороннем диалоге стал по-настоящему плодотворным. ЕББР инвестировал еще в компанию по управлению твердыми отходами в Пуховичском и Червенском районах, стороной не обошли завершение реконструкции МКАД-2. Подписаны соглашения с производителями ДСП и мебели. В итоге цифры побили все рекорды. Сумма инвестиций увеличилась вдвое.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Анастасия Иванникова, СТВ:
Прошлый год уже назвали самым успешным по объему инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси. Мы вошли в топ-10 стран из 38 государств, где проводились операции банка. ЕБРР профинансировал 21 проект в 2018 году на сумму в 360 миллионов евро. Около двух третей пришлось на частный сектор, оставшаяся часть – на государственный.

Не менее амбициозные, кстати, и планы, о которых сегодня, 4 марта, Президенту рассказал глава этой финансовой структуры. Сума Чакрабарти в должности с 2012-го. И за это время в нашей стране уже третий раз. До этого приезжал в 2015-м и 2017-м. И каждый визит становился своеобразным импульсом к двустороннему сотрудничеству. Вот и сейчас, по прогнозам, войти мы должны в пятерку лидеров, с которыми работает Банк. С таким-то портфелем проектов эта задача уж точно под силу. Да и стратегия ЕБРР для Беларуси основные направления работы в очередной раз напоминает.

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Сума Чакрабарти, глава Европейского банка реконструкции и развития:
Есть ряд способов оценить динамику наших отношений. Конечно, объем инвестиций – это один из таких способов. Как вы верно отметили, в прошлом году инвестиции достигли почти 400 миллионов долларов. Это прекрасный показатель. Беларусь на сегодняшний день находится в десятке лидеров, с которыми мы работаем. Однако цель заключается в том, чтобы Беларусь вошла в пятерку лидеров в ближайшие годы.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Европейский банк реконструкции и развития работает с Беларусью с 1992 года. И за это время инвестировал почти 2,5 миллиарда евро в 115 проектов. Охватывают они различные отрасли экономики. Но, как говорится, важно не количество, а качество. Представители ЕБРР не раз подчеркивали: им важен не только чистый объем вложений, но и охват проектов. А он-то действительно серьезный.

Несколько проектов уже называют настоящей визитной карточкой. Взять, к примеру, сферы деревообработки, производства напитков и подвижного состава. Банк поддерживает и развитие в Беларуси возобновляемой энергетики. В 2018 году он профинансировал строительство и ввод в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ в Гродненской и Брестской областях.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Новой визитной карточкой сотрудничества стать должен «Зеленый город». Все секреты инициативы журналистам сегодня раскрыли. А ведь такие успешные проекты стали возможными благодаря стратегическому курсу Беларуси и эффективной политике – добавит глава банка. Инвесторов это привлекает.

ЕБРР: Проект «Зелёные города» сможет существенно снизить затраты на энергообеспечение

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Не менее обширны и планы инфраструктурные. К примеру, на реконструкцию мостов, как республиканских, так и муниципальных. В планах – два крупных проекта – суммарно под 60 мостов на 150 миллионов евро.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Расширять взаимодействие с ЕБРР Беларусь нацелена и дальше. А еще внедрять можно новые направления и форматы совместной работы. Партнеры такую идею поддерживают. К примеру, намерение по развитию сотрудничества в транспортном секторе сегодня подтвердили документально. Подписан меморандум о взаимопонимании.

Какие рекорды поставим в 2019-м, конечно, покажет время. Но главное – планка, которую уж точно нельзя снижать, поставлена.

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка
 
Теги: Минск
 
 
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