Житель Волковыска перечислил интернет-мошенникам 33 тысячи долларов

сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич 31-летний житель Волковыска в феврале 2017 года получил предложение от компании Exo Capital Markets Limited Global (Trade 12), которая оказывала финансовые услуги при осуществлении сделок с куплей-продажей металлов, нефти, драгоценных металлов через интернет. Приняв предложение, пострадавший выполнял все указания брокеров компании. За несколько лет пострадавший перечислил около 33 тысяч долларов. Для этого он взял кредит в банке и продал собственный автомобиль,официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич





Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников только после того, как неизвестное лицо удаленно осуществило за него действия, приведшие к обнулению счета во время очередной сделки. После этого для возврата якобы потерянных денег брокеры компании потребовали пополнение счета, а после отказа выполнить требование в полном объеме перестали выходить на связь.









Следователи выяснили, что компания Exo Capital Markets Limited Global зарегистрирована в Англии, а работает в рамках законодательства Республики Маршалловых Островов. При этом на многих интернет-ресурсах есть информация о мошеннических действиях указанной компании.





Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере.



