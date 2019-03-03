Командир женского танкового экипажа «ДНР» перешла на сторону Украины

телеканал Life и программа «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Дрюк была командиром женского танкового экипажа. Свои сюжеты полностью женскому экипажу танка посвящали такжеLife и«Вести недели» на телеканале «Россия 1».





Самопровозглашенную республику «Ветерок» покинула несколько месяцев назад, после чего несколько месяцев убеждала свое руководство, что находится в России, где якобы проходит лечение в больнице. После того как ее дети были вывезены на территорию, которую контролирует Украина, женщина рассказала о своей истории журналистам.





Причиной перехода Дрюк на сторону Украины в сюжете назван некий «личный мотив». «Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне намного ближе сейчас. Да [он сотрудник спецслужбы]», — объяснила она.





Дрюк также заявила, что готова свидетельствовать о преступлениях России на Донбассе, а также вновь принимать участие в конфликте, но со стороны Украины.





«Депутат Народного совета ДНР» Владислав Бриг подтвердил РБК, что Светлана Дрюк покинула «республику» и перешла на сторону Украины. При этом он указал, что Дрюк «не на службе с 2017 года».



