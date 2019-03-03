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Командир женского танкового экипажа «ДНР» перешла на сторону Украины
Воевавшая на стороне так называемой «Донецкой народной республики» («ДНР») Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») покинула эту территорию и перешла на сторону Украины. Об этом говорится в
Дрюк была командиром женского танкового экипажа. Свои сюжеты полностью женскому экипажу танка посвящали также
Самопровозглашенную республику «Ветерок» покинула несколько месяцев назад, после чего несколько месяцев убеждала свое руководство, что находится в России, где якобы проходит лечение в больнице. После того как ее дети были вывезены на территорию, которую контролирует Украина, женщина рассказала о своей истории журналистам.
Причиной перехода Дрюк на сторону Украины в сюжете назван некий «личный мотив». «Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне намного ближе сейчас. Да [он сотрудник спецслужбы]», — объяснила она.
Дрюк также заявила, что готова свидетельствовать о преступлениях России на Донбассе, а также вновь принимать участие в конфликте, но со стороны Украины.
«Депутат Народного совета ДНР» Владислав Бриг подтвердил РБК, что Светлана Дрюк покинула «республику» и перешла на сторону Украины. При этом он указал, что Дрюк «не на службе с 2017 года».
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Воевавшая на стороне так называемой «Донецкой народной республики» («ДНР») Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») покинула эту территорию и перешла на сторону...
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