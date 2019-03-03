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Заявители акции на День Воли: Если не «Динамо», то около Ратуши или Дворца спорта

04.03.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Статкевич шествия проводить не будет.

Заявители акции на День Воли: Если не «Динамо», то около Ратуши или Дворца спорта
День Воли — 2018
В ходе состоявшегося 1 марта «Большого разговора» с журналистами и представителями экспертного сообщества Александр Лукашенко заявил, что организаторы Дня Воли не получат в качестве площадки стадион «Динамо», пишет НН. Глава государства сказал, что существует разрешенная площадка — площадь Бангалор — на ней и собирайтесь.

Что касается прошлогоднего празднования, то Лукашенко сказал, что 100-летие было «большой датой», поэтому было дано разрешение на центр города. Хотя такие решения относятся к компетенции не президента, а городских властей, никто не сомневается, что будет так, как сказал Лукашенко.

Что в таких условиях намерены предпринять организаторы?

Председатель Партии БНФ Рыгор Костусёв говорит, что заявители провели встречу сразу после пресс-конференции Лукашенко. Костусёв присутствовал на «Большом разговоре», но ему не дали возможности обратиться к главе государства.

«После «Большого разговора» я переговорил с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. Он отметил, что пока не располагает информацией в полном объеме», — отмечает Костусёв.

По словам лидера БНФ, у организаторов есть ряд идей по другим площадкам, идеи будут переданы городским властям. Что касается сквера возле Оперного театра, то сейчас рядом с ним происходит ремонт дороги и вряд ли эта локация может быть одобрена.

Директор магазина symbal.by Павел Белоус называет те точки, где может быть проведен День Воли, раз уж это не будет «Динамо», — площадь Свободы и площадка у Дворца спорта. Именно там часто проводятся городские праздники и фестивали.

«Мы не просим какие-то фантастические варианты, как Октябрьская площадь с перекрытием движения по проспекту Независимости. Указанные локации хорошо известны как места организации массовых мероприятий. Это могло бы быть компромиссным вариантом для всех сторон», — отмечает Павел.

Он говорит, что не будет принимать участия в праздновании 101-й годовщины независимости БНР на площади Бангалор. «В случае отказа — возможен сценарий с децентрализацией празднования, — говорит Белоус. — Мы не собираемся устраивать политическую акцию — это будет празднование, чтобы люди могли поднять бело-красно-белые флаги, услышать поздравления».

По его словам, на данный момент организаторы имеют договоренности со многими артистами, спикерами, разработан фирменный стиль Дня Воли — 2019, но пока нет ответа властей. Возможно, он будет на этой неделе, но скорее всего на следующей.

Намерены ли проводить альтернативный День Воли Николай Статкевич и Белорусский национальный конгресс (БНК), как это было в прошлом году?

Сам Статкевич пока недоступен для комментариев. Представитель «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель говорит, что «пока нет никаких планов». Представители БНК намерены присоединиться к основному празднованию 25 марта.



 
 
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