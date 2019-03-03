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Романовская и Башлаков выиграли золотые награды на Всемирной зимней Универсиаде

04.03.2019 19:23 — Разное | Партизан  
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Белорусские фристайлисты Александра Романовская и Артем Башлаков стали первыми на зимней Универсиаде-2019 в смешанных командных соревнованиях, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


фото: ТАСС

Всего в состязании участвовали 6 пар (изначально было 7, но белорусы Вячеслав Тимерцев и Яна Ермашевич не смогли выйти на старт). Из них 5 отобрались в финал и 3 — в суперфинал.

В заключительном раунде белорусский тандем Романовская — Башлаков боролся с двумя российскими парами — Любовью и Станиславом Никитиными, Кристиной Спиридоновой — Максимом Буровым. В суперфинале белорусы набрали 182,42. Вторыми стали Никитины (181,27), третьими — Буров и Спиридонова (170,04).

А. Романовская стала 2-кратной победительницей Универсиады-2019. Добавим, что этот сезон один из лучших в карьере минчанки: она выиграла чемпионат мира и этап Кубка мира в Москве.



 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские фристайлисты Александра Романовская и Артем Башлаков стали первыми на зимней Универсиаде-2019 в смешанных командных соревнованиях, сообщает...
 
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