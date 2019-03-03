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Пограничники нашли у россиянина в ПП «Домачево» пусковое устройство для осветительных патронов и 20 зарядов к нему
04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
За минувшие выходные дни в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей пограничники четырежды пресекали попытки ввоза в Беларусь предметов, запрещенных либо ограниченных к перемещению через границу. На белорусско-литовском участке в двух случаях у граждан были выявлены дубинки, в одном – электрошокер. Все ограниченные к перемещению через границу предметы изъяты сотрудниками таможни.
2 марта в пункте пропуска «Домачево» оформление на въезд в Беларусь из Польши проходил 42-летний житель Московской области на автомобиле Nissan. В нише подлокотника пограничники обнаружили пусковое устройство для осветительных патронов и 20 зарядов к нему. Изделие было изъято сотрудниками таможни для проведения экспертизы, а патроны переданы владельцу, которого вернули на территорию Польши.
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Пограничники нашли у россиянина в ПП «Домачево» пусковое устройство для осветительных патронов и 20 зарядов к нему
За минувшие выходные дни в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей пограничники четырежды пресекали попытки ввоза в Беларусь предметов, запрещенных либо...
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