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Пограничники нашли у россиянина в ПП «Домачево» пусковое устройство для осветительных патронов и 20 зарядов к нему

04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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За минувшие выходные дни в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей пограничники четырежды пресекали попытки ввоза в Беларусь предметов, запрещенных либо ограниченных к перемещению через границу. На белорусско-литовском участке в двух случаях у граждан были выявлены дубинки, в одном – электрошокер. Все ограниченные к перемещению через границу предметы изъяты сотрудниками таможни.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64018.php

Пограничники нашли у россиянина в ПП «Домачево» пусковое устройство для осветительных патронов и 20 зарядов к нему

2 марта в пункте пропуска «Домачево» оформление на въезд в Беларусь из Польши проходил 42-летний житель Московской области на автомобиле Nissan. В нише подлокотника пограничники обнаружили пусковое устройство для осветительных патронов и 20 зарядов к нему. Изделие было изъято сотрудниками таможни для проведения экспертизы, а патроны переданы владельцу, которого вернули на территорию Польши.

 
 
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  За минувшие выходные дни в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей пограничники четырежды пресекали попытки ввоза в Беларусь предметов, запрещенных либо...
 
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