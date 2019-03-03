Семинар-учеба с председателями ТС и организаций застройщиков была проведена в Московском районе

По инициативе администрации Московского района города Бреста 1 марта в круглом зале горисполкома состоялся семинар-учеба с председателями товариществ собственников и организаций застройщиков.



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В ходе проведения данного мероприятия рассмотрены итоги работы в 2018 году, скорректированы направления деятельности на текущий год. Особое внимание было уделено вопросам озеленения территорий Московского района, проведению в рамках месячника по благоустройству субботников по наведению порядка на земле, а также организации проведения текущих и капитальных ремонтов жилого фонда.



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В соответствии с планом проведения семинара должностными лицами администрации организована учеба председателей товариществ собственников и организаций застройщиков по порядку ведения административного процесса.



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В семинаре приняли активное участие председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Н.В., помощник прокурора города Бреста Шерко Е.Н., судья суда Московского района г. Бреста Карабан Р.Я. и заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел администрации Московского района г.Бреста майор милиции Силкин А.Н.



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В завершение мероприятия участники семинара имели возможность получить ответы на интересующие вопросы от сотрудников администрации и приглашенных должностных лиц прокуратуры города Бреста, суда Московского района и отдела внутренних дел администрации района.