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В Могилевском районе под поезд попало стадо диких кабанов
04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, около деревни Гуслище Могилевского района.
Видео:
Пассажирский состав, сбивший животных, направлялся из Минска в Могилев, сообщает «Беларусь 1». Сигналы машиниста не спугнули животных.
Погибли около десяти особей. Вес некоторых достигал 350 килограммов. Поврежден локомотив. Задержка поезда составила почти два часа.
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Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, около деревни Гуслище Могилевского района. Видео: Дмитрий Ванькович, YouTube Пассажирский состав, сбивший животных,...
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