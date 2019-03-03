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В Могилевском районе под поезд попало стадо диких кабанов

04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, около деревни Гуслище Могилевского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64016.php

В Могилевском районе под поезд попало стадо диких кабанов

Видео: Дмитрий Ванькович, YouTube

Пассажирский состав, сбивший животных, направлялся из Минска в Могилев, сообщает «Беларусь 1». Сигналы машиниста не спугнули животных.

Погибли около десяти особей. Вес некоторых достигал 350 килограммов. Поврежден локомотив. Задержка поезда составила почти два часа.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, около деревни Гуслище Могилевского района. Видео: Дмитрий Ванькович, YouTube Пассажирский состав, сбивший животных,...
 
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