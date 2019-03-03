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Госстандарт выявил в Бресте опасную продукцию: это "незамерзайка" «UNIX-30» и электробритва «L’Ornay»

04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Бреста выявлена опасная продукция: низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость марки «UNIX-30» с маркировкой «Winter screen wash» - 30 ºС, производитель ООО «Купер Холдинг», (г. Москва, Российская Федерация)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64015.php

Госстандарт выявил в Бресте опасную продукцию: это "незамерзайка" «UNIX-30» и электробритва «L’Ornay»

По результатам проверки установлено, что изготовитель указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается:

- температура кристаллизации составила минус 19,5 ºС, что не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды минус 30 ºС, указанной изготовителем в маркировке;

- в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 7,67 об.%, что в 153 раза больше допустимой нормы (не более 0,05 объемных процента) в Республике Беларусь.

бритва электрическая т.м. «L’Ornay», модель LA-2301, произведено в Китае «SkipfireLtd.» для L’ORNAY(Франция)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64015.php

Госстандарт выявил в Бресте опасную продукцию: это "незамерзайка" «UNIX-30» и электробритва «L’Ornay»

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» по безопасности и маркировке:

не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: приборы должны быть сконструированы и закрыты так, чтобы была обеспечена достаточная защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением; не допускается возможность касания испытательным пробником частей, находящихся под напряжением, без приложения заметного усилия, фактически пробник касается частей, находящихся под напряжением, приборного соединителя;

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: приборы должны быть сконструированы так, чтобы зазоры, пути утечки и сплошная изоляция были соответствующими и выдерживали электрические нагрузки, которым прибор может подвергаться, фактически воздушные зазоры по усиленной изоляции (между токоведущими частями приборного соединителя и доступной поверхностью) при рабочем напряжении 240 В составили 0,9 мм при норме 3,0 мм; пути утечки по усиленной изоляции (между токоведущими частями приборного соединителя и доступной поверхностью) при рабочем напряжении 240 В составили 0,9 мм при норме 4,8 мм;

для приборов с креплением типа Х, имеющим специально подготовленный шнур, инструкции должны содержать следующую информацию: «При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или сервисной службы», фактически в инструкции по эксплуатации бритвы отсутствует данная информация;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Обращаем внимание! На официальном сайте Госстандарта размещенреестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.

Уважаемые покупатели! Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.

 
Теги: Брест
 
 
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