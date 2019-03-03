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Госстандарт выявил в Бресте опасную продукцию: это "незамерзайка" «UNIX-30» и электробритва «L’Ornay»
04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Бреста выявлена опасная продукция: низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость марки «UNIX-30» с маркировкой «Winter screen wash» - 30 ºС, производитель ООО «Купер Холдинг», (г. Москва, Российская Федерация)
По результатам проверки установлено, что изготовитель указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается:
- температура кристаллизации составила минус 19,5 ºС, что не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды минус 30 ºС, указанной изготовителем в маркировке;
- в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 7,67 об.%, что в 153 раза больше допустимой нормы (не более 0,05 объемных процента) в Республике Беларусь.
бритва электрическая т.м. «L’Ornay», модель LA-2301, произведено в Китае «SkipfireLtd.» для L’ORNAY(Франция)
По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» по безопасности и маркировке:
не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: приборы должны быть сконструированы и закрыты так, чтобы была обеспечена достаточная защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением; не допускается возможность касания испытательным пробником частей, находящихся под напряжением, без приложения заметного усилия, фактически пробник касается частей, находящихся под напряжением, приборного соединителя;
не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: приборы должны быть сконструированы так, чтобы зазоры, пути утечки и сплошная изоляция были соответствующими и выдерживали электрические нагрузки, которым прибор может подвергаться, фактически воздушные зазоры по усиленной изоляции (между токоведущими частями приборного соединителя и доступной поверхностью) при рабочем напряжении 240 В составили 0,9 мм при норме 3,0 мм; пути утечки по усиленной изоляции (между токоведущими частями приборного соединителя и доступной поверхностью) при рабочем напряжении 240 В составили 0,9 мм при норме 4,8 мм;
для приборов с креплением типа Х, имеющим специально подготовленный шнур, инструкции должны содержать следующую информацию: «При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или сервисной службы», фактически в инструкции по эксплуатации бритвы отсутствует данная информация;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).
По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.
Обращаем внимание! На официальном сайте Госстандарта размещен
Уважаемые покупатели! Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!
О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.
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Госстандарт выявил в Бресте опасную продукцию: это "незамерзайка" «UNIX-30» и электробритва «L’Ornay»
Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Бреста выявлена опасная продукция: низкозамерзающая стеклоомывающая...
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