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Минтранс в ближайшее время объявит предквалификационный отбор инвесторов для реконструкции М10

04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси в ближайшее время объявит предквалификационный отбор инвесторов для реконструкции участка автодороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин), сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64014.php

Минтранс в ближайшее время объявит предквалификационный отбор инвесторов для реконструкции М10

"В ближайшее время мы объявим предквалификацию, она продлится три месяца. По ее результатам будет сформирован короткий список из пяти наиболее подходящих инвесторов. Они и будут участвовать в конкурсе", - рассказал Алексей Авраменко.

Говоря о роуд-шоу проекта по реконструкции М10 в январе нынешнего года в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, министр отметил, что белорусская сторона удовлетворена его итогами. Интерес к проекту проявили в том числе инвесторы из Австрии, Республики Корея, Японии, Китая, Чехии, России.

Тема сотрудничества Беларуси и ЕБРР была в числе обсуждаемых сегодня на встрече в правительстве с президентом банка Сумой Чакрабарти. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между Минтрансом Беларуси и ЕБРР в отношении сотрудничества в транспортном секторе.

Как сообщалось, в пилотном проекте ГЧП по реконструкции М10 государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание пяти участков автодороги М10 общей протяженностью 85,25 км. Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Начало реконструкции - четвертый квартал 2020 года.

Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.

 
Теги: Гомель
 
 
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