Минтранс в ближайшее время объявит предквалификационный отбор инвесторов для реконструкции М10

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси в ближайшее время объявит предквалификационный отбор инвесторов для реконструкции участка автодороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин), сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.



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"В ближайшее время мы объявим предквалификацию, она продлится три месяца. По ее результатам будет сформирован короткий список из пяти наиболее подходящих инвесторов. Они и будут участвовать в конкурсе", - рассказал Алексей Авраменко.

Говоря о роуд-шоу проекта по реконструкции М10 в январе нынешнего года в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, министр отметил, что белорусская сторона удовлетворена его итогами. Интерес к проекту проявили в том числе инвесторы из Австрии, Республики Корея, Японии, Китая, Чехии, России.

Тема сотрудничества Беларуси и ЕБРР была в числе обсуждаемых сегодня на встрече в правительстве с президентом банка Сумой Чакрабарти. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между Минтрансом Беларуси и ЕБРР в отношении сотрудничества в транспортном секторе.

Как сообщалось, в пилотном проекте ГЧП по реконструкции М10 государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание пяти участков автодороги М10 общей протяженностью 85,25 км. Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Начало реконструкции - четвертый квартал 2020 года.

Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.