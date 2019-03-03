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Технологию распознавания лиц планируется использовать в системе мониторинга безопасности - МВД

04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Технологию распознавания лиц планируется использовать при создании системы мониторинга общественной безопасности. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64013.php

Технологию распознавания лиц планируется использовать в системе мониторинга безопасности - МВД

В 2017 году был принят указ №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности", которая объединит на одной платформе камеры, различные датчики, тепловизоры, другие специальные детекторы и информационные ресурсы. "В перспективе планируем, что по заданной программе система в автоматическом режиме будет распознавать лица, определенные происшествия, противоправные деяния, регистрационные знаки машин, определять оставленные предметы. При этом незамедлительно информация для последующего реагирования будет поступать в органы внутренних дел и иным заинтересованным", - рассказал Николай Мельченко.

Он также уточнил, что средствами системы видеонаблюдения в стране на сегодня оборудованы более 24 тыс. объектов. При этом оснащены и готовы к интегрированию в систему мониторинга почти 11 тыс. из них. Обязанности по созданию системы мониторинга, ее функционированию, управлению, развитию и технической эксплуатации в соответствии с указом №187 возложены на технического оператора, который определен в прошлом году на конкурсной основе.

 
 
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  Технологию распознавания лиц планируется использовать при создании системы мониторинга общественной безопасности. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА...
 
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