Технологию распознавания лиц планируется использовать в системе мониторинга безопасности - МВД

Технологию распознавания лиц планируется использовать при создании системы мониторинга общественной безопасности. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64013.php

Читать полностью в источнике с фото:





В 2017 году был принят указ №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности", которая объединит на одной платформе камеры, различные датчики, тепловизоры, другие специальные детекторы и информационные ресурсы. "В перспективе планируем, что по заданной программе система в автоматическом режиме будет распознавать лица, определенные происшествия, противоправные деяния, регистрационные знаки машин, определять оставленные предметы. При этом незамедлительно информация для последующего реагирования будет поступать в органы внутренних дел и иным заинтересованным", - рассказал Николай Мельченко.

Он также уточнил, что средствами системы видеонаблюдения в стране на сегодня оборудованы более 24 тыс. объектов. При этом оснащены и готовы к интегрированию в систему мониторинга почти 11 тыс. из них. Обязанности по созданию системы мониторинга, ее функционированию, управлению, развитию и технической эксплуатации в соответствии с указом №187 возложены на технического оператора, который определен в прошлом году на конкурсной основе.