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Рок-оперу «Юнона и Авось» покажут в Солигорске

04.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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24 февраля 2019 20:43 2160

Рок-оперу "Юнона и Авось" покажут в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев.

Одну из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» представят во Дворце культуры г. Солигорска 27 марта.

Рок-оперу «Юнона и Авось» покажут в Солигорске

Сюжет поэмы «Юнона и Авось» (1970) и рок-оперы основан на реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля Николая Петровича Резанова в Калифорнию в 1806 году и его встрече с юной Кончитой Аргуэльо, дочерью коменданта Сан-Франциско.

Впервые обновленная постановка была представлена театром Алексея Рыбникова летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена. В спектакле акцент сделан на музыку и вокал, где соединились традиции русских духовных песнопений, народный фольклор и даже массовые «городские» жанры, что соответствовало первоначальному замыслу композитора.

Рок-оперу «Юнона и Авось» покажут в Солигорске

Вокальные номера рок-оперы поставлены певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»). Хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик мюзиклов «Буратино», «Продюсеры», «Иствикские ведьмы») делают рок-оперу ярким зрелищем.

Главный режиссер спектакля — Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.

Рок-оперу «Юнона и Авось» покажут в Солигорске

В спектакле заняты следующие московские артисты: в роли графа Резанова – артисты театра Алексея Рыбникова Никита Поздняков, Валерий Анохин, Николай Дроздовский, роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Александра Акманова и Наталья Крестьянских. Также в спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Анна Куркова, Ив Набиев, Мария Савина, Егор Николаев, Павел Зибров, Леонид Сивец и другие.

Рок-оперу «Юнона и Авось» покажут в Солигорске

Стоимость билетов: 47, 50 рублей.

Дополнительная информация по телефону: +375 (29) 391-27-84. Касса (0174) 22-88-15.

Заказ и стоимость билетов: kvitki.by

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24 февраля 2019 20:43 2160 Рок-оперу "Юнона и Авось" покажут в Солигорске ...
 
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