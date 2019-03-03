

Рок-оперу "Юнона и Авось" покажут в Солигорске Автор: Эдуард Кидяев.

Одну из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» представят во Дворце культуры г. Солигорска 27 марта.

Сюжет поэмы «Юнона и Авось» (1970) и рок-оперы основан на реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля Николая Петровича Резанова в Калифорнию в 1806 году и его встрече с юной Кончитой Аргуэльо, дочерью коменданта Сан-Франциско.



Впервые обновленная постановка была представлена театром Алексея Рыбникова летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена. В спектакле акцент сделан на музыку и вокал, где соединились традиции русских духовных песнопений, народный фольклор и даже массовые «городские» жанры, что соответствовало первоначальному замыслу композитора.







Вокальные номера рок-оперы поставлены певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»). Хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик мюзиклов «Буратино», «Продюсеры», «Иствикские ведьмы») делают рок-оперу ярким зрелищем.



Главный режиссер спектакля — Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.







В спектакле заняты следующие московские артисты: в роли графа Резанова – артисты театра Алексея Рыбникова Никита Поздняков, Валерий Анохин, Николай Дроздовский, роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Александра Акманова и Наталья Крестьянских. Также в спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Анна Куркова, Ив Набиев, Мария Савина, Егор Николаев, Павел Зибров, Леонид Сивец и другие.





Стоимость билетов: 47, 50 рублей.



Дополнительная информация по телефону: +375 (29) 391-27-84. Касса (0174) 22-88-15.



Заказ и стоимость билетов: kvitki.by



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