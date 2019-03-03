В Слуцке служит солдат-срочник, который почти не может ходить и просто сидит в части

В ходе последнего осеннего призыва Слуцкий и Стародорожский военный комиссариат призвал на срочную воинскую службу 20-летнего случчанина Егора Шкарубо. Близкие парня считают, что в армии не хотят признавать его диагноз.

Как рассказали SG родственники призывника, весной при обследовании в Минской областной клинической больнице в Боровлянах у молодого человека выявили несколько позвоночных грыж поясничного отдела со сдавливанием межпозвоночного канала. Там ему сказали, что с таким диагнозом служба в вооружённых силах не грозит.





Ранее его из-за болей в спине забирала «скорая», он лечился на стационаре в слуцкой больнице. Не смотря на это, парня со статьёй 26 (болезни периферической нервной системы) отправили служить в 30-ю отдельную железнодорожную бригаду в Слуцке. Но спустя несколько дней службы из-за острых болей Егора отправили в санчасть.

— У него постоянно онемевали ноги, были очень сильные боли в спине, мог передвигаться только держась за что-то, — рассказывает мама солдата Татьяна.

Лечение в санчасти парню не помогало, и его направили в Главный военный госпиталь. Там у него, видимо, в результате воспалительного процесса, поднялась температура, поэтому Егора начали лечить антибиотиками в инфекционном отделении.

— Изрядно посадив желудок, спустя две недели перевели в неврологическое отделение, и там уже на протяжении месяца лечили грыжи. Но улучшений не было, и Егора отправили обратно в слуцкую санчасть. Прошло ещё несколько дней, и его направили на ВВК [военно-врачебная комиссия]. На ВВК невролог сказал, что ему не интересны заключения на основе МРТ, и смотрел только рентгеновский снимок грудного отдела.

Наконец, комиссия госпиталя постановила: парень болен обычным остеохондрозом. О межпозвоночных грыжах речи не было.





В заключении о прохождении МРТ на базе военного госпиталя от 18 декабря говорится о позвоночной грыже и сдавливании канала, в выданной февральской справке военно-врачебной комиссии - только остеохондроз и годность к службе с незначительными ограничениями.





После госпиталя парня сразу отправили в казарму. Солдату начали давать сильные антидепрессанты и мазь от спины - якобы, это просто «неадаптация» к армии, и на самом деле у него ничего не болит. «Мы консультировались с врачами, Егору нужно было другое лечение», — делятся родственники.

— За эти полгода дуральный мешок уменьшился в два раза. Понимаете, из-за грыжи размер позвоночного канала уменьшился наполовину! — возмущаются близкие Егора. — Он может просто стать инвалидом.

Уже около месяца парень просто находится в расположении части и ничего не делает - ему не дают никаких обязанностей.

— Просто сидит, существует, что это за служба такая? — говорит девушка солдата. — Несмотря на все имеющиеся документы, ВВК не комиссует его и пишет диагноз «остеохондроз».

Мама Егора Татьяна Владимировна написала письмо на имя министра обороны Равкова Андрея Алексеевича, прикрепив к нему 7 медицинских документов*, подтверждающих межпозвоночные грыжи и ухудшение состояние военнослужащего. Женщина усомнилась в объективности комисси, просила поднять документы пересмотреть решение ВВК.

*копии других документов имеются в распоряжении редакции.





Спустя время Татьяна получила письмо от и. о. начальника военно-медицинского управления минобороны Д. В. Альховика. В ответе на обращение говорится, что результаты обследования в военном госпитале «не противоречат» результатам допризывного обследования, а парень на самом деле годен к военной службе.

Когда случчане поняли, что ситуация никак не решается, они решили придать ситуацию огласке.





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Вместе с тем, по имеющейся информации, сразу после звонка нашего корреспондента Егора вызвали в санчасть. Там ему сказали, что позвоночный канал действительно сузился, и послезавтра его повторно направят на военно-врачебную комиссию.



В конце января сообщалось , что в Слуцке служит парень, с которым прямо в воинской части случился эпилептический генерализованный приступ.



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