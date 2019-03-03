Парад в центре, раритетные автомобили и торжественный митинг. В Гродно отпраздновали День милиции

В Гродно прошел торжественный митинг, посвященный Дню милиции . В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич, председатель облисполкома Владимир Кравцов.









День милиции в Гродно ежегодно проходит с особой торжественностью. В праздничном марше принимают участие сотни сотрудников ГАИ, внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и патрульно-постовой службы. Колонну неизменно сопровождают автомобили, десятки лет назад стоявшие на службе ГАИ, и те, что сегодня патрулируют улицы и выезжают на места происшествий. В сопровождении духового оркестра участники парада шествуют от площади Советской в парк Жилибера, где возлагают цветы к памятнику советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. в Гродно ежегодно проходит с особой торжественностью. В праздничном марше принимают участие сотни сотрудников ГАИ, внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и патрульно-постовой службы. Колонну неизменно сопровождают автомобили, десятки лет назад стоявшие на службе ГАИ, и те, что сегодня патрулируют улицы и выезжают на места происшествий. В сопровождении духового оркестра участники парада шествуют от площади Советской в парк Жилибера, где возлагают цветы к памятнику советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.





С особым настроением встречают колонну сотни гродненцев. Люди выстраиваются в живой коридор, чтобы поприветствовать сотрудников милиции и поздравить с их профессиональным праздником. Торжественное мероприятие митингом продолжилось у обновленного здания УВД облисполкома.

– Белорусская милиция сегодня эффективно выполняет поставленные перед ней задачи во многом потому, что мы не ждем от судьбы никаких подарков. Мы пользуемся проверенными милицейскими методами – личный сыск, инициатива, высокое профессиональное мастерство и доброе отношение к людям. То есть теми традициями, которыми сильна белорусская милиция. При этом на вооружении у милиционеров есть и современные технологии. Мы постоянно развиваемся, работаем над повышением профессионализма рядового сотрудника органов внутренних дел. Идеальной вижу такую ситуацию, когда офицер ОВД сможет выполнять любую милицейскую работу. Уметь быть взамиозаменяемыми, универсальными – эти качества наиболее востребованы на данный момент, – отметил Игорь Шуневич и пожелал сотрудникам милиции профессионального роста, удачи, здоровья, плодотворного труда на благо нашего Отечества.





Поздравил личный состав УВД с профессиональным праздником председатель облисполкома Владимир Кравцов.