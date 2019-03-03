ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

04.03.2019 20:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Для этих пенсионеров платеж за коммунальные услуги – первостепенный пункт расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невзирая на такой расчет, жильцы столичного дома по улице Седых капитально встряли.

Президент подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ». Какие новшества в документе?

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

Начался ремонт, а с ним и метаморфозы. Буквально за несколько дней электросчетчик одной квартиры намотал лишних почти 1500 киловатт, причем гиперскачок произошел в дни отъезда хозяев. А еще в квартирах на верхнем этаже столбик термометра уже почти три недели не поднимался выше 10 градусов.

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

Находимся в таком собранном состоянии. А сейчас узнали, что может рухнуть плита – перекрытие потолочное!

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

Это издевательство! Я бы так не переживала, если бы это было в моей квартире. Но здесь живут старики. И я их могу к себе забрать. Но они бояться оставить свою квартиру, потому что они хотят вовремя сигнализировать, если, не дай бог, начнет обрушаться потолок.

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

После того как начался капитальный ремонт, дом буквально трещит по швам. Бунтуют и жильцы. Наша съемочная группа проводит свое расследование. Все подробности – в нашей итоговой программе «Неделя».

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для этих пенсионеров платеж за коммунальные услуги – первостепенный пункт расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невзирая на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика