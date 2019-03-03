ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

04.03.2019 20:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Вот так начинается ее день – в основном, закрытых дверей. Ольга Ткачева стучит в квартиры сомнительного вида регулярно. Злостных неплательщиков, чьи долги исчисляются шестью месяцами и более, в Гомеле свыше 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их суммарный долг – более 370 тысяч рублей.

Президент подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ». Какие новшества в документе?

Застать должника дома – редкое везение. Удача улыбнулась сегодня лишь на втором десятке адресов. Дома хозяйка со всей семьей.

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

Молодой женщине принадлежит в этой новостройке две квартиры, в которых зарегистрировано сразу 14 человек: дети, родственники мужа и еще другие родственники. Коммунальные платежи начисляются на всю большую семью в соответствии с тарифами: сумма основного долга уже перевалила за 2 тысячи рублей.

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

Вы знаете, какая у вас задолженность?

Да, знаю. Мы понемножку платим. У меня есть квитанции. Меня уже сняли с СОПа.


Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

2249 рублей основного долга. Это очень много. Я вынуждена сейчас у вас подписывать документы на выселение.

Именно такие пользователи коммунальных услуг подсаживает и без того одну из проблемных отраслей – ЖКХ – на финансовую диету.

Между тем, государство подставляет плечо тем, для кого коммунальный платеж в силу уважительной причины или других жизненных обстоятельств становится отягощающем бременем. Безналичные субсидии на оплату ЖКУ в 2018 году получили более 30 тысяч семей.

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вот так начинается ее день – в основном, закрытых дверей. Ольга Ткачева стучит в квартиры сомнительного вида регулярно. Злостных неплательщиков,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рок-оперу «Юнона и Авось» покажут в Солигорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика