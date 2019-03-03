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«Атланты белорусской нивы». Анонс специального репортажа на СТВ
Новости Беларуси. 4 марта глава государства подписал ключевой документ, который касается развития села и повышения эффективности аграрной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При выполнении всех условий Беларусь аграрная выйдет на новый уровень. Уже к концу 2020 года объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 миллионов тонн в год. Сейчас мы входим в пятерку мировых лидеров импортеров и производим чуть больше 7 миллионов. А также увеличить до 1 миллиона 800 тысяч тонн выращивание скота и птицы.
7 марта сразу после информационного канала на СТВ продолжение цикла специальных репортажей. В новой серии наш корреспондент Анастасия Дехтяр расскажет о таком далеком и близком понятии – сельское хозяйство.
Итак, специальный репортаж Анастасии Дехтяр смотрите в четверг, 7 марта, в 20.30.
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Новости Беларуси. 4 марта глава государства подписал ключевой документ, который касается развития села и повышения эффективности аграрной сферы, сообщили в...
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