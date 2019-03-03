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Беларусь выиграла золото Универсиады в командном турнире по лыжной акробатике

04.03.2019 20:56 — Разное | Tut.by  
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Команда Беларуси выиграла золото XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая проходит в российском Красноярске.

В суперфинале команда Беларуси в составе чемпионки мира 2019 года Александры Романовской и Артема Башлакова набрала сумму 182,42 балла (101,10+81,32).

Серебро у команды «Россия-2» (Станислав Никитин, Кристина Спиридонова) — 181,27, бронза у команды «Россия-1» (Максим Буров, Любовь Никитина) — 170,04.

Накануне Александра Романовская завоевала золото Универсиады в индивидуальных соревнованиях.

 
 
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Команда Беларуси выиграла золото XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая проходит в российском Красноярске.
 
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