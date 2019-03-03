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Задержали ещё трёх участников акции солидарности с политзаключёнными
4 марта в Минске задержали трёх участников акции в поддержку политзаключённых,
Алесь Абрамович из Борисова успел сообщить, что его вызвали повесткой в Центральный РУВД Минска и там задержали. Вечером 4 марта суд Центрального района приговорил активиста к штрафу в 1020 рублей (40 базовых величин).
Также в понедельник в Минске задержали за участие в акции Андрея Кашевского из Жодино и бывшего политзаключённого Николая Дедка. Кашевского доставили в Центральный РУВД столицы. А Дедка задержали в здании Фрунзенского районного суда сразу после того, как оштрафовали за сообщение в соцсетях.
Ранее за участие в акции уже наказали пятеро человек. Павел Северинец, который не дошёл до акции, был осуждён на 10 суток административного ареста. Штрафы от 40 до 45 базовых величин получили Артём Черняк, Ольга Николайчик, Леонид Кулаков и Мая Наумова.
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4 марта в Минске задержали трёх участников акции в поддержку политзаключённых, передаёт Радио "Свобода". Сама акция состоялась 26 февраля на Октябрьской площади...
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