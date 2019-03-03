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В Беларуси появится посол США
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом,
Фото: http://mfa.gov.by
Во время встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую делегацию об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года,
Стороны также обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Юрий Губаревич, председатель Движения «За Свободу», сообщает в своем
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем...
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