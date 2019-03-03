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Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся в страну из Колумбии,
В аэропорту Каракаса Гуайдо встретили сотни сторонников. Попыток арестовать его не предпринималось.
Верховный суд Венесуэлы, контролируемый Николасом Мадуро, несколько недель назад запретил Гуайдо покидать страну.
В Колумбии Гуайдо встречался с президентом этой страны, а также с лидерами Чили и Парагвая и главой Организации американских государств.
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Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся в страну из Колумбии, сообщает BBC.
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