Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

В аэропорту Каракаса Гуайдо встретили сотни сторонников. Попыток арестовать его не предпринималось.





Верховный суд Венесуэлы, контролируемый Николасом Мадуро, несколько недель назад запретил Гуайдо покидать страну.





В Колумбии Гуайдо встречался с президентом этой страны, а также с лидерами Чили и Парагвая и главой Организации американских государств.



