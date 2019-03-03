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Беларусь больше не будет продлевать свидетельства пилотам, которые работают за границей
Департамент по авиации больше не будет продлевать пилотские свидетельства. Непонятно, как дальше работать.
«Хочу сообщить плохую новость для белорусских пилотов, которые работают за границей, а таких — несколько сотен человек. Департамент по авиации больше не будет продлевать пилотские свидетельства. Непонятно, как дальше работать. Людям рубят крылья прямо на взлете», —
Пилоты ежегодно подтверждают право продолжать работать. «Они должны предоставить направление от авиакомпании, пройти медкомиссию, курсы повышения квалификации, тренировки. Раньше мы без проблем бесплатно продлевали документы в Беларуси. Сейчас неясно, что будет», — уточнил Александр.
В Департаменте по авиации заверили, что белорусские пилоты без проблем смогут пройти ту же процедуру в странах, куда уехали работать.
Главный специалист управления летных стандартов и поддержания летной годности Николай Гончарук пояснил TUT.BY, что нововведение принято еще в 2018 году. Теперь продлевать пилотское свидетельство смогут только сотрудники компаний, аккредитованных в Беларуси. Раньше этот момент не был урегулирован. В Департаменте уточняют: пилоты, которые работают в иностранных авиакомпаниях, могут продлить документы за границей. Точно так же белорусский Департамент валидирует свидетельства иностранных пилотов, которые работают в Беларуси.
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Департамент по авиации больше не будет продлевать пилотские свидетельства. Непонятно, как дальше работать.
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