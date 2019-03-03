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Беларусь больше не будет продлевать свидетельства пилотам, которые работают за границей

04.03.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Департамент по авиации больше не будет продлевать пилотские свидетельства. Непонятно, как дальше работать.

«Хочу сообщить плохую новость для белорусских пилотов, которые работают за границей, а таких — несколько сотен человек. Департамент по авиации больше не будет продлевать пилотские свидетельства. Непонятно, как дальше работать. Людям рубят крылья прямо на взлете», — сообщил TUT.BY пилот Александр, который работает в России. В Департаменте информацию подтвердили.

Пилоты ежегодно подтверждают право продолжать работать. «Они должны предоставить направление от авиакомпании, пройти медкомиссию, курсы повышения квалификации, тренировки. Раньше мы без проблем бесплатно продлевали документы в Беларуси. Сейчас неясно, что будет», — уточнил Александр.

В Департаменте по авиации заверили, что белорусские пилоты без проблем смогут пройти ту же процедуру в странах, куда уехали работать.

Главный специалист управления летных стандартов и поддержания летной годности Николай Гончарук пояснил TUT.BY, что нововведение принято еще в 2018 году. Теперь продлевать пилотское свидетельство смогут только сотрудники компаний, аккредитованных в Беларуси. Раньше этот момент не был урегулирован. В Департаменте уточняют: пилоты, которые работают в иностранных авиакомпаниях, могут продлить документы за границей. Точно так же белорусский Департамент валидирует свидетельства иностранных пилотов, которые работают в Беларуси.


 
Теги: Новости
 
 
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Департамент по авиации больше не будет продлевать пилотские свидетельства. Непонятно, как дальше работать.
 
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