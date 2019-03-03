Елена Зубрилова: как только у меня появляется возможность, приезжаю в Украину

В далеком 2002 году, после неудачной для украинской сборной Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, самая титулованная украинская биатлонистка Елена Зубрилова приняла решение сменить гражданство и переехать в Беларусь. Из большого спорта Елена ушла в 2006-м году в ранге четырехкратной чемпионки мира, правда, так и не завоевав ни одной олимпийской медали.





После завершения карьеры в Украину биатлонистка так и не вернулась, а осталась жить на новой родине. На недавно завершившемся чемпионате Европы в белорусских Раубичах Зубрилова работала в организационном комитете соревнований, а также приняла участие в «Гонке легенд».





В интервью XSPORT.ua самая титулованная украинская биатлонистка рассказала о своей новой работе, связях с Украиной, а также о том, с кем из бывших коллег у нее была самая теплая встреча в Раубичах:





-- Как для вас прошел чемпионат Европы по биатлону, на котором вы выступали в роли организатора?





-- У меня на чемпионате Европы было много работы, но в то же время, общаясь с болельщиками, которые приезжали из ближнего зарубежья, я услышала много хороших отзывов. Многие остались в восторге, сказали, что очень красивый стадион, понравилась организация соревнований. Было где покушать, согреться, отдохнуть. Спортсмены и команды также отблагодарили, сказали, что уровень проведения чемпионата Европы был наравне с Кубком мира. Поэтому в целом, я думаю, что чемпионат Европы мы провели очень хорошо.





-- Еще недавно вы работали тренером юношеской сборной Беларуси, а чем занимаетесь теперь?



