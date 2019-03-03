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Елена Зубрилова: как только у меня появляется возможность, приезжаю в Украину

04.03.2019 20:24 — Разное | Партизан  
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Титулованная биатлонистка Елена Зубрилова рассказала XSPORT о своей нынешней жизни в Беларуси.

Елена Зубрилова: как только у меня появляется возможность, приезжаю в Украину
В далеком 2002 году, после неудачной для украинской сборной Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, самая титулованная украинская биатлонистка Елена Зубрилова приняла решение сменить гражданство и переехать в Беларусь. Из большого спорта Елена ушла в 2006-м году в ранге четырехкратной чемпионки мира, правда, так и не завоевав ни одной олимпийской медали.

После завершения карьеры в Украину биатлонистка так и не вернулась, а осталась жить на новой родине. На недавно завершившемся чемпионате Европы в белорусских Раубичах Зубрилова работала в организационном комитете соревнований, а также приняла участие в «Гонке легенд».

В интервью XSPORT.ua самая титулованная украинская биатлонистка рассказала о своей новой работе, связях с Украиной, а также о том, с кем из бывших коллег у нее была самая теплая встреча в Раубичах:

-- Как для вас прошел чемпионат Европы по биатлону, на котором вы выступали в роли организатора?

-- У меня на чемпионате Европы было много работы, но в то же время, общаясь с болельщиками, которые приезжали из ближнего зарубежья, я услышала много хороших отзывов. Многие остались в восторге, сказали, что очень красивый стадион, понравилась организация соревнований. Было где покушать, согреться, отдохнуть. Спортсмены и команды также отблагодарили, сказали, что уровень проведения чемпионата Европы был наравне с Кубком мира. Поэтому в целом, я думаю, что чемпионат Европы мы провели очень хорошо.

-- Еще недавно вы работали тренером юношеской сборной Беларуси, а чем занимаетесь теперь?

>-- Сейчас я занимаюсь больше административной работой в белорусском биатлоне. Организовываю документацию, занимаю командированием всех команд, которые ниже уровня национальной сборной.

-- Насколько тяжело переключиться с активной спортивной деятельности на рутинную бумажную работу?

-- С момента моего завершения карьеры прошло уже 12 лет. Вроде бы не успела оглянуться, а время пролетело. Сложно сказать, что тяжело, что легко. Любая работа, если ее делать правильно и хорошо, где то дает силы, где то уверенность. В тоже время иногда возникают сложности.

-- Какие эмоции испытывали снова выйдя на лыжню и взяв в руки винтовку во время «Гонки легенд»?

-- Гонка легенд здесь проходила больше, как шоу. Очень здорово, что встретились, вспомнили былые времена. Пробежали на лыжах, постреляли, хотя до этого давно уже не держала винтовку в руках. Многие болельщики заметили, что практически все спортсмены, кроме Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино стреляли с винтовки Би-7, которые буквально за день до старта подгоняли под нас. А мы вспоминали, как это стрелять. Я считаю, что прошло все здорово: встреча, общение, борьба на трассе – все это произвело фурор. Было такое красивое открытие чемпионата, которое продолжилось Гонкой легенд.

-- Сейчас в сборной Украины непростые времена. Расскажите исходя из своего опыта, насколько болезненный процесс смены поколений в команде?

-- Смена поколений в любой команде проходит тяжело. У кого-то более болезненно, у кого-то менее. Когда есть хороший, сильный резерв, значительно легче протекает этот процесс. Приходит время – лидеры уходят, а чтобы выросли новые, молодые влились в состав, на это нужно время. У каждой команды оно свое. Я надеюсь, что у сборной Украины будет все хорошо. Тем более, настолько прекрасная страна, прекрасные люди, хорошие и сильные спортсмены свои, которые уже много лет поднимаются на пьедестал и куют медали для страны.

-- Что вас сейчас связывает с Украиной?

-- Как многие, наверное, знают, я живу на две страны. В Украине у меня растет дочь, живет моя мама. Поэтому, как только у меня есть возможность, отпуск, либо большие праздники, на которые я могу уехать не во вред работы, конечно, я это делаю, и приезжаю в Украину.

-- С кем из бывших коллег была самая теплая встреча в Раубичах?

-- Очень теплая встреча была с Еленой Петровой, тем более мы много лет бегали бок о бок. На праздничном вечере общались, вспоминали те былые времена, когда мы были в одной команде, создавали костяк этой команды, который приносил медали Украине. Были очень приятные воспоминания именно о той команде, которая была в наше время.
 
 
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Титулованная биатлонистка Елена Зубрилова рассказала XSPORT о своей нынешней жизни в Беларуси.
 
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