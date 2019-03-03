Тимошенко пообещала суд над Порошенко в случае избрания ее президентом





Юлия Тимошенко via Facebook





Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко пообещала суд над действующим президентом Петром Порошенко в случае своей победы на президентских выборах.





Об этом она сказала в интервью Reuters, комментируя коррупционный скандал в оборонной сфере, фигурантами которого является окружение нынешнего главы государства.





“Мы верим, что мы выиграем президентскую кампанию, и президент, и его криминальное коррупционное окружение будут привлечены к уголовной ответственности”, - подчеркнула Тимошенко.





Она добавила, что раскрытая журналистами коррупционная схема является только "верхушкой айсберга", а "под водой находится колоссально выстроенная за пять лет коррупционная пирамида”.





Ранее Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента после расследования журналистов проекта Bihus.info о хищениях в области обороны, к которым якобы причастно окружение Петра Порошенко.





В Администрации президента назвали инициативу "прекрасной историей", а в Раде аннулировали бланки для сбора подписей за импичмент.





Согласно ст. 111 Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.





Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.





Выборы президента Украины состоятся 31 марта.



