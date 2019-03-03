ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тимошенко пообещала суд над Порошенко в случае избрания ее президентом

04.03.2019 20:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Тимошенко прокомментировала расследование журналистов о коррупции в оборонке


Юлия Тимошенко via Facebook

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко пообещала суд над действующим президентом Петром Порошенко в случае своей победы на президентских выборах.

Об этом она сказала в интервью Reuters, комментируя коррупционный скандал в оборонной сфере, фигурантами которого является окружение нынешнего главы государства.

“Мы верим, что мы выиграем президентскую кампанию, и президент, и его криминальное коррупционное окружение будут привлечены к уголовной ответственности”, - подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что раскрытая журналистами коррупционная схема является только "верхушкой айсберга", а "под водой находится колоссально выстроенная за пять лет коррупционная пирамида”.

Ранее Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента после расследования журналистов проекта Bihus.info о хищениях в области обороны, к которым якобы причастно окружение Петра Порошенко.

В Администрации президента назвали инициативу "прекрасной историей", а в Раде аннулировали бланки для сбора подписей за импичмент.

Согласно ст. 111 Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тимошенко прокомментировала расследование журналистов о коррупции в оборонке
 
Новости дня
Новости разные
 
Гуайдо заявил, что уже находится в Венесуэле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика