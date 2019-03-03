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Александр Кокорин пожаловался на загнивающую в СИЗО ногу
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на плохое лечение в СИЗО «Бутырка» в Москве.
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Адвокат спортсмена Андрей Ромашов сообщил ТАСС, что около 10 дней назад Александру Кокорину делали в СИЗО электрофорез. По его словам, медики сожгли футболисту кожу и мышечную ткань на ноге. «Саша пожаловался на загноение ноги», – сказал Ромашов.
Напомним, 8 октября прошлого года молодые люди, среди которых были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой возле гостиницы «Пекин» в центре Москвы. В тот же день они устроили потасовку в кафе, в результате чего пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 11 октября Кокорина и Мамаева арестовали.
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на плохое лечение в СИЗО «Бутырка» в Москве.
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