Александр Кокорин пожаловался на загнивающую в СИЗО ногу

Sobesednik.ru , врачи Российского футбольного союза не исключили, что Кокорину может потребоваться замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный. Сам футболист говорил, что его мучают боли в колене после перенесенной травмы. Как ранее писал, врачи Российского футбольного союза не исключили, что Кокорину может потребоваться замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный. Сам футболист говорил, что его мучают боли в колене после перенесенной травмы.





Адвокат спортсмена Андрей Ромашов сообщил ТАСС, что около 10 дней назад Александру Кокорину делали в СИЗО электрофорез. По его словам, медики сожгли футболисту кожу и мышечную ткань на ноге. «Саша пожаловался на загноение ноги», – сказал Ромашов.





Напомним, 8 октября прошлого года молодые люди, среди которых были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой возле гостиницы «Пекин» в центре Москвы. В тот же день они устроили потасовку в кафе, в результате чего пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 11 октября Кокорина и Мамаева арестовали.



