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Александр Кокорин пожаловался на загнивающую в СИЗО ногу

04.03.2019 19:59 — Разное | Партизан  
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на плохое лечение в СИЗО «Бутырка» в Москве.

Как ранее писал Sobesednik.ru, врачи Российского футбольного союза не исключили, что Кокорину может потребоваться замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный. Сам футболист говорил, что его мучают боли в колене после перенесенной травмы. 

Адвокат спортсмена Андрей Ромашов сообщил ТАСС, что около 10 дней назад Александру Кокорину делали в СИЗО электрофорез. По его словам, медики сожгли футболисту кожу и мышечную ткань на ноге. «Саша пожаловался на загноение ноги», – сказал Ромашов. 

Напомним, 8 октября прошлого года молодые люди, среди которых были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой возле гостиницы «Пекин» в центре Москвы. В тот же день они устроили потасовку в кафе, в результате чего пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 11 октября Кокорина и Мамаева арестовали.


 
 
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался на плохое лечение в СИЗО «Бутырка» в Москве.
 
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