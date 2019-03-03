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Под Борисовом опрокинулся прицеп лесовоза, бревна с него разлетелись по М1
Под Борисовом у лесовоза опрокинулся прицеп, бревна с него вывалились на трассу, об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.
Инцидент произошел днем 4 марта на 440-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
Напомним, 17 февраля в Ружанах произошла
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Инцидент произошел днем 4 марта на 440-м километре трассы М1 Брест - Минск - граница РФ.
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