Под Борисовом опрокинулся прицеп лесовоза, бревна с него разлетелись по М1

Под Борисовом у лесовоза опрокинулся прицеп, бревна с него вывалились на трассу, об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

Инцидент произошел днем 4 марта на 440-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Напомним, 17 февраля в Ружанах произошла страшная авария с участием лесовоза: на пешеходов упали бревна с опрокинувшегося прицепа. В результате ДТП 6-месячная малышка и ее бабушка погибли.