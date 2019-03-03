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Юридический комитет Палаты представителей США начинает масштабное расследование деятельности Трампа

04.03.2019 20:32 — Разное | Интерфакс  
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Демократы в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США открыли расследование в отношении правомочности действий президента США Дональда Трампа, его администрации, а также сотрудников его предвыборной кампании, сообщает издание Hill со ссылкой на заявление главы комитета Джеррольда Надлера.

Согласно Hill, в заявлении Дж.Надлер обвинил Д.Трампа в уходе от "ответственности за его почти что ежедневные удары по нашим основным юридическим, этическим и конституционным правилам и нормам".

"Расследование в отношении угроз верховенству права - это обязанность Конгресса и ключевая функция юридического комитета Палаты представителей. Мы видели ущерб, причиненный нашим демократическим институтам за последние два года - отказ Конгресса осуществить ответственную проверку (действий администрации - ИФ). Конгресс обязан проверить злоупотребления властью ", - говорится в заявлении.

 
 
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Демократы в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США открыли расследование в отношении правомочности действий президента США Дональда Трампа,...
 
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