Юридический комитет Палаты представителей США начинает масштабное расследование деятельности Трампа

Демократы в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США открыли расследование в отношении правомочности действий президента США Дональда Трампа, его администрации, а также сотрудников его предвыборной кампании, сообщает издание Hill со ссылкой на заявление главы комитета Джеррольда Надлера.

Согласно Hill, в заявлении Дж.Надлер обвинил Д.Трампа в уходе от "ответственности за его почти что ежедневные удары по нашим основным юридическим, этическим и конституционным правилам и нормам".

"Расследование в отношении угроз верховенству права - это обязанность Конгресса и ключевая функция юридического комитета Палаты представителей. Мы видели ущерб, причиненный нашим демократическим институтам за последние два года - отказ Конгресса осуществить ответственную проверку (действий администрации - ИФ). Конгресс обязан проверить злоупотребления властью ", - говорится в заявлении.