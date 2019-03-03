|
Гуайдо заявил, что уже находится в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил в Twitter о возвращении в Венесуэлу.
"Я уже нахожусь на нашей любимой земле", - написал он на своей страничке.
О том, каким именно образом Х.Гуайдо вернулся на родину, пока не известно.
По данным венесуэльских телеканалов, Х.Гуайдо прибыл в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа". На кадрах показан лидер оппозиции с супругой в плотном окружении сторонников.
Национальное общественное радио США, в свою очередь, отмечает, что никаких попыток ареста Х.Гуайдо в аэропорту предпринято не было.
Х.Гуайдо накануне 23 февраля, когда венесуэльская оппозиция наметила "прорыв" гуманитарной помощи через колумбийскую и бразильскую границы, в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну, перебрался в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого провел встречи с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств.
Акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля не удалась. При этом несколько фур на венесуэльско-колумбийской границе были сожжены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил в Twitter о возвращении в Венесуэлу. "Я уже нахожусь на нашей любимой земле", - написал он на своей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)