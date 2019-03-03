ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гуайдо заявил, что уже находится в Венесуэле

04.03.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил в Twitter о возвращении в Венесуэлу.

"Я уже нахожусь на нашей любимой земле", - написал он на своей страничке.

О том, каким именно образом Х.Гуайдо вернулся на родину, пока не известно.

По данным венесуэльских телеканалов, Х.Гуайдо прибыл в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа". На кадрах показан лидер оппозиции с супругой в плотном окружении сторонников.

Национальное общественное радио США, в свою очередь, отмечает, что никаких попыток ареста Х.Гуайдо в аэропорту предпринято не было.

Х.Гуайдо накануне 23 февраля, когда венесуэльская оппозиция наметила "прорыв" гуманитарной помощи через колумбийскую и бразильскую границы, в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну, перебрался в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого провел встречи с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств.

Акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля не удалась. При этом несколько фур на венесуэльско-колумбийской границе были сожжены.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил в Twitter о возвращении в Венесуэлу. "Я уже нахожусь на нашей любимой земле", - написал он на своей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парад в центре, раритетные автомобили и торжественный митинг. В Гродно отпраздновали День милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика