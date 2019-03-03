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В Минске планируют обучать больше безработных под заказ нанимателя

04.03.2019 20:05 — Разное | Интерфакс  
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В 2018 г. на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по 24 профессиям и специальностям были направлены 596 минчан, в том числе 586 безработных, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на заместителя председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяну Кудевич. 

Удельный вес направленных на обучение составил 6,6 % от общего числа безработных, нуждающихся в услугах службы занятости. Преимущественно они осваивали рабочие профессии. Практически каждый третий был обучен под заказ нанимателя с гарантией последующего трудоустройства.

"В 2019 г. планируем увеличить количество безработных, обучаемых под заказ нанимателя, до 60 % от всех, проходящих обучение и переобучение. В настоящий момент активно работаем над этим, многие предприятия сферы строительства, торговли, транспорта согласны гарантировать трудоустройство по данной схеме", — отметила Т. Кудевич.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2018 г. на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по 24 профессиям и специальностям были направлены 596 минчан, в том числе 586...
 
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