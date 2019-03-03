Венгерское правительство очерняет Еврокомиссию - представитель ЕК

Еврокомиссия занимает недвусмысленную, твердую позицию в отношении кампании, которую ведет против нее венгерское правительство, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Эта кампания рисует черную картину, изображает секретный заговор", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.

"Мы будем реагировать на каждую атаку и защищать нашу работу с силой, которая необходима, от этих вводящих в заблуждение и агрессивных высказываний", - пообещал М.Схинас.

Он добавил, что венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить.